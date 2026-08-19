Oficial: Aston Villa ficha al objetivo del Paris Saint-Germain

El club inglés Aston Villa anunció este miércoles el fichaje oficial del guardameta japonés Zion Suzuki, procedente del Parma italiano, en una operación a título definitivo, ganando así la carrera por hacerse con el jugador que había estado muy cerca de incorporarse al Paris Saint-Germain durante el actual mercado de fichajes estival.

El Paris Saint-Germain había estado cerca de cerrar el fichaje de Suzuki, tras alcanzar un acuerdo con el Parma y con el entorno del jugador por alrededor de 35 millones de euros, pero las negociaciones se derrumbaron en los últimos instantes por desavenencias económicas.

Según el diario francés L'Équipe, el club parisino decidió retirarse de la operación después de que los representantes del portero exigieran una comisión adicional cercana a los 3 millones de euros, algo que rechazó la directiva del Paris, que consideró el asunto como una especie de "chantaje". El diario añadió que los responsables del Saint-Germain intentaron ponerse en contacto con el jugador, pero sus asesores le impidieron responder, por lo que el campeón de Europa decidió cerrar el expediente de forma definitiva.

El Aston Villa aprovechó rápidamente el estancamiento de las negociaciones y presentó una oferta similar a la que había hecho el Paris Saint-Germain, logrando el visto bueno de Suzuki, antes de anunciar hoy oficialmente su fichaje.

El Aston Villa señaló, en un comunicado a través de su página oficial, que Suzuki se incorporó al equipo con un contrato definitivo procedente del Parma, indicando que el guardameta japonés participó con la selección de su país en el Mundial 2026.

El club añadió que Suzuki, nacido en Estados Unidos, se crió en la ciudad japonesa de Urawa y debutó con el primer equipo del Urawa Red Diamonds a los dieciséis años, antes de vivir una breve experiencia con el Sint-Truiden belga, para después fichar por el Parma, donde jugó durante las dos últimas temporadas en la Serie A.

El comunicado apuntó que el portero, de 24 años, está considerado uno de los talentos emergentes más destacados en su posición, además de haber disputado 22 partidos internacionales con la camiseta de la selección absoluta japonesa, antes de que el club cerrara su comunicado dando la bienvenida a Suzuki y deseándole suerte en su trayectoria con el equipo.

Lee también:

¿Feliz o triste? La telenovela de Barcola y el Liverpool a las puertas del final