Oficial: Arbeloa se lleva a la joya del Real Madrid

La falta de oportunidades de participación con el primer equipo del Real Madrid obligó a la joven promesa española César Palacios a buscar un nuevo destino, y ha recalado oficialmente en la Premier League a través de la puerta del Fulham.

El Fulham anunció el fichaje del centrocampista ofensivo español procedente del Real Madrid con un contrato que se extiende hasta junio de 2031, con opción a ampliarlo por un año adicional, sin desvelar el importe económico de la operación, sabiendo que Palacios lucirá el dorsal número 8.

Palacios declaró tras incorporarse al club londinense: "Me siento muy feliz de estar aquí. Creo que es el paso perfecto en mi carrera, el club ha mostrado una gran confianza en mí y la voy a devolver dentro del campo".

Por su parte, Tony Khan, vicepresidente del Fulham, dio la bienvenida a la operación, subrayando que el jugador posee creatividad y esfuerzo, y que será una incorporación importante para el equipo bajo la dirección del entrenador Álvaro Arbeloa, señalando que el club ha fichado a dos jóvenes promesas que cree que formarán parte del futuro del Fulham, esto tras la incorporación del joven delantero del Real Madrid Gonzalo García, también en la tarde de hoy.

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En un comunicado aparte, el Real Madrid anunció que ha alcanzado un acuerdo con el Fulham para el traspaso de Palacios, dando las gracias al jugador por los seis años que pasó en el club desde su llegada en 2020 procedente del Numancia.

El club blanco destacó que Palacios conquistó con el equipo juvenil el triplete nacional en la temporada 2022-2023, tras coronarse en la Liga, la Copa del Rey y la Copa de Campeones, además de haber debutado con el primer equipo la temporada pasada, antes de desearle a él y a su familia mucha suerte en la nueva etapa de su carrera.

Palacios comenzó su trayectoria futbolística en la academia del Numancia, antes de fichar por el Real Madrid con quince años de edad, donde fue progresando por las distintas categorías hasta llegar al Castilla.

Durante la temporada pasada, se convirtió en uno de los jugadores más destacados del Castilla bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, tras contribuir en 19 goles en 32 partidos, marcando 15 goles y dando 4 asistencias.

Arbeloa dio al jugador la oportunidad de aparecer con el primer equipo en el primer partido que dirigió como entrenador del Real Madrid, antes de disputar siete encuentros con el conjunto merengue durante la segunda mitad de la temporada.

Palacios también representó a las selecciones de España en las categorías inferiores hasta la sub-20, y anteriormente marcó 7 goles en 12 partidos con la selección sub-19.

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