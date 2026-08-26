El Al Ahly egipcio decidió oficialmente el futuro de su jugador Imam Ashour, en medio de la polémica que rodeó su porvenir durante el último periodo, concretamente después del final del Mundial 2026.

Se multiplicaron las informaciones sobre la posibilidad de que Imam Ashour abandonara la fortaleza roja el presente verano, en medio del interés de clubes turcos y saudíes.

Pero el Al Ahly zanjó la polémica en el caso de Imam Ashour y anunció oficialmente la renovación de su contrato, para que continúe en las filas del conjunto rojo hasta el año 2030.

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El Al Ahly señaló en un comunicado oficial publicado en las primeras horas de la mañana de este miércoles: "Imam Ashour, jugador del primer equipo de fútbol, ha prolongado su contrato con el club hasta el año 2030. Esto se produjo durante una reunión que mantuvo con el doctor Essam Sarag El Din, presidente del sector de contrataciones, quien concluyó todos los trámites administrativos y financieros en plena coordinación con el capitán Wael Gomaa, director de fútbol".

El comunicado añadió: "Durante la reunión, el jugador expresó su total agradecimiento al Al Ahly y a su gran afición, así como su deseo de completar su trayectoria con el club durante los próximos años".

El Al Ahly se prepara para disputar su segundo partido en la Liga Egipcia de Primera División, la noche del próximo viernes ante el Zed, teniendo en cuenta que Imam Ashour se ausentó del primer partido en el que el conjunto rojo venció al Sharkia Enppi (3-2).







