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Hussein Hamdy

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Ofertas italianas persiguen a Endrick y el Real Madrid responde

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Decisión contundente de Mourinho

El Real Madrid respondió a las ofertas italianas que recibió el brasileño Endrick, delantero del equipo, durante los últimos días.

Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, dijo en su canal de "YouTube": "Hablando de las últimas novedades... hay cosas que están ocurriendo entre bastidores en relación con el Real Madrid, porque durante las últimas 24 a 48 horas, clubes italianos contactaron de nuevo con el conjunto merengue para entender la situación de Endrick".

Y añadió: "Endrick ha estado dentro de la lista corta de objetivos de la Roma durante mucho tiempo, y clubes italianos volvieron a contactar para saber si había alguna posibilidad de su salida, porque tienen el deseo de iniciar las conversaciones y hacerse con los servicios del jugador en calidad de cedido".

Y prosiguió: "La respuesta del Real Madrid a los contactos italianos fue muy clara, y es que el club no tiene ninguna intención de considerar las ofertas que lleguen para incorporar a Endrick este verano".

Y concluyó: "Todos los indicios que llegan a Endrick y a sus agentes confirman que el presidente Florentino Pérez, los directivos del club y el entrenador José Mourinho rechazan su salida... por eso esta sigue siendo la postura hasta ahora".

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