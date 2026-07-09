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Octava aparición... Mahmoud Ashour, el rey del «FAR» en el Mundial 2026

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Un nuevo golpe de Estado en Egipto

La Comisión de Árbitros de la FIFA ha designado al árbitro egipcio Mahmoud Ashour para el España-Bélgica de cuartos de final del Mundial 2026.

El partido se jugará a las 22:00 horas (hora de El Cairo) en el estadio de Los Ángeles, en Englewood, bajo el arbitraje del inglés Michael Oliver.

La FIFA lo designó árbitro de vídeo suplente, por lo que mantiene su destacada participación en el torneo. 

Será su octava participación en el VAR en este torneo, récord en la actual edición.

Su repetida designación ratifica la confianza de la Comisión de Árbitros de la FIFA en su experiencia y capacidad para los encuentros eliminatorios.

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El equipo arbitral está integrado por el inglés Michael Oliver como árbitro principal, Stuart Burt como primer asistente, Marengo James como segundo asistente, Ramón Abate como cuarto árbitro y el brasileño Rafael Alves como asistente suplente.

En la sala del VAR, el inglés Gilet Garder será el árbitro principal, asistido por el croata Ivan Pepek y Decerson Joe; mientras que el egipcio Mahmoud Ashour y Antonio García actuarán como suplentes.

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