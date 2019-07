Ochoa, opción para América, confirmó Miguel Herrera

América ya evalúa candidatos para reemplazar a Agustín Marchesín

En medio de los rumores de la posible salida de Agustín Marchesín al FC Porto de , Miguel Herrera aceptó que Guillermo Ochoa es una de las opciones que contemplan para cubrir dicha posición.

“Hay varios nombres, claro que lo tenemos (a Guillermo Ochoa), es un tipo súper atractivo, por supuesto, lo conozco bien, sabemos que nos puede dar, un jugador importante para nuestra liga, por supuesto para el americanismo también”, mencionó en entrevista con ESPN.

El Piojo explicó que “tenemos cuatro o cinco nombres ahí tratando de preguntar cómo está la situación, igual cómo se nos está preguntando por nuestro portero, tenemos que empezar a preguntar por la situación de los arqueros que podamos traer para suplir esta situación de Marche”.

A Ochoa aún le resta un año de contrato con el Standard Lieja de y se sabe que tiene mercado para continuar con su carrera el Viejo Continente. La posibilidad de jugar en ha tomado fuerza en los últimos meses, donde incluso era ubicado en el de Guadalajara.

El entrenador mexicano aceptó los acercamientos de los Dragones por Marche y Mateus Uribe, quien ha sido foco de atención en portadas de los rotativos de Portugal.

“Ya hubo un acercamiento de la gente de Porto para preguntar por los dos. Lo que me ha informado (Santiago) Baños es que son preguntas, son situaciones que se podrían dar en la medida de que obviamente lleguen al precio que América exige, porque realmente no queremos vender a los jugadores, eso que quede claro, no estamos para vender, llegan ofertas que ilusionan a los jugadores y los jugadores piden que se atiendan estas situaciones y el club lo hace”, dijo.

“Ahorita 50 y 50 de los dos, o sea sí hay una pregunta, ya hubo un acercamiento formal y tenemos que aceptarlo, no podemos esconder nada. Estamos 50 por ciento de que se puedan quedar o que se puedan ir, es una negociación y la situación es que se llegue a la circunstancia de lo que pide América y lo que pide el jugador”, puntualizó.