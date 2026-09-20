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Abdelmawgood Samir
Traducido por

Oblak sobre la polémica arbitral en el derbi: ¿y qué hay de lo que pasó ante el Villarreal?

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
J. Oblak
España
Eslovenia

Polémica en aumento

Jan Oblak, guardameta del Atlético de Madrid, subrayó la importancia de la victoria por 2-1 sobre el Real Madrid en el derbi de la capital, señalando que su equipo ofreció un buen partido a pesar de haber permitido al rival volver a meterse en el encuentro.

Oblak declaró a la cadena "DAZN" tras el partido: "No mantuvimos la portería a cero, y eso es una pena. Jugamos bien, pero les dimos una oportunidad para regresar. La victoria es importante, y estamos muy contentos con los tres puntos, pero LaLiga es una temporada larga".

Sobre la polémica en torno a la no expulsión de jugadores del Atlético, Oblak dijo: "El árbitro revisó las dos jugadas y tomó su decisión, y no puedo decir más que eso. Si esas acciones no merecían expulsión en el partido del Villarreal, tampoco creo que la merezcan aquí".

Sobre el ambiente en el túnel de vestuarios entre las dos partes del encuentro, Oblak aclaró: "Yo estaba presente, y no ocurrió nada grave. Hubo algunas opiniones diferentes por parte de cada equipo, y yo no sabía que hubiera ninguna expulsión".

El guardameta elogió el estado del equipo tras la victoria sobre el Real Madrid, afirmando: "El vestuario está en un estado excelente, y hemos jugado muy bien en los últimos partidos, a pesar de que han sido muy difíciles".

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Sobre Julián Álvarez, que recibió pitos de la afición del Atlético antes del partido, Oblak dijo: "Eso será valorado por la afición".

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