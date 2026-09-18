Oblak: no hay dudas sobre el compromiso de Álvarez, y el derbi no cambiará el rumbo del Atlético

Jan Oblak, guardameta del Atlético de Madrid, habló sobre la situación de su compañero Julián Álvarez, antes del derbi de la capital española frente al Real Madrid, este domingo, en la cima de la séptima jornada de LaLiga.

El diario Marca publicó las declaraciones de Oblak, quien dijo: «Los jugadores y los capitanes han tratado la situación de Julián Álvarez como algo que ya es cosa del pasado. Está con nosotros ahora y lo apoyamos».

Y continuó: «Álvarez da el máximo de lo que tiene. Ya ha disputado algunos partidos y ha ofrecido todo lo que ha podido. Estoy seguro de que, mientras permanezca aquí, dará el 100% de su nivel con gran entrega, y hará todo lo que esté en su mano por este club, para lograr los mejores resultados posibles».

Señaló: «Rendimos a un nivel muy bueno en los últimos partidos, y especialmente en el último, donde jugamos bien. Pero estamos al comienzo de la temporada, hay jugadores ausentes, se han incorporado jugadores nuevos y el equipo todavía está en fase de construcción».

Oblak recalcó: «No creo que el derbi vaya a cambiar el rumbo de la temporada del Atleti. Desde el primer derbi, el objetivo siempre ha sido ganar. Das todo lo que tienes en el campo y afrontas el partido con ganas de ofrecer lo mejor que puedas y ayudar al equipo, y esta vez no será diferente».

El portero del Atleti explicó: «El fútbol está cambiando en general. Encajar goles o marcarlos es ahora distinto de lo que era hace varios años. Antes, los equipos defendían mejor, y algunos equipos no tenían la misma potencia ofensiva. La Liga española es difícil, y la forma de jugar en ella se ha vuelto distinta de lo que era antes».

Sobre la mejora defensiva, comentó: «Espero que continuemos la racha de partidos en los que no encajamos goles, pero los equipos ahora saben cómo encontrar los espacios que antes no eran capaces de aprovechar».

Destacó: «Koke es una leyenda de este club, y sigue demostrándolo. Participa por lo que ofrece, y no porque sea Koke o porque haya disputado un gran número de partidos, sino por la manera en que se entrena cada día».

Y concluyó: «Intentaremos ganar el título de LaLiga. Competimos con grandes equipos como el Real Madrid y el Barcelona, y también el Athletic Club, el Villarreal y el Real Betis. Pero cada año en que participamos, queremos ganar. No luchamos por ocupar uno de los cuatro primeros puestos, sino que queremos el título».

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