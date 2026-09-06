Raphinha mantiene su acierto ofensivo con el Barcelona en el arranque de la temporada 2026-2027, tras marcar cinco goles hasta el momento, lo que le sitúa como máximo goleador del equipo, por delante de Fermín López con tres tantos, Lamine Yamal con dos y Ademí con uno.

Con su participación en una nueva jornada de LaLiga, el astro brasileño podría lograr una gesta especial que muy pocos jugadores del Barcelona han conseguido alcanzar a lo largo de la historia del club.

El delantero brasileño firma un inicio que podría ser de récord, algo nada fácil, después de marcar dos goles ante el Elche, uno ante el Athletic Bilbao y dos ante el Rayo Vallecano, batiendo las redes en tres jornadas consecutivas.

Según el diario español "Mundo Deportivo", hay 13 jugadores en la historia del Barcelona que ya marcaron durante las tres primeras jornadas, pero la lista se reduce a solo cinco jugadores al llegar a cuatro y cinco partidos consecutivos.

Tres jugadores marcaron en los primeros cuatro partidos consecutivos: Kubala en la temporada 1953-1954, con un total de 8 goles ante la Real Sociedad, Jaén, Valladolid y Sporting; Cayetano Re en la temporada 1964-1965, con un total de 5 goles ante Las Palmas, Atlético, Deportivo y Murcia; y Cesc Fàbregas en la temporada 2011-2012, con un total de 4 goles ante Villarreal, Real Sociedad, Osasuna y Valencia.

Al llegar a cinco partidos consecutivos, la lista solo incluye a dos jugadores: César Rodríguez en la temporada 1950-1951, tras marcar 8 goles ante la Real Sociedad, Atlético, Real Madrid, Murcia y Valencia; y Zlatan Ibrahimovic en la temporada 2009-2010, tras anotar 5 goles ante Sporting, Getafe, Atlético, Racing y Málaga, siendo además el primer jugador que disputaba su primera temporada en LaLiga y lograba esta gesta.



Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Desde comienzos del siglo XXI, Lionel Messi es el único jugador que cuenta con una racha de cuatro partidos oficiales consecutivos en los que marcó desde el inicio de la temporada.

En la temporada 2011-2012, el astro argentino marcó en los dos partidos de la Supercopa de España ante el Real Madrid, anotando tres goles, y luego marcó un gol ante el Oporto en la Supercopa de Europa, antes de batir las redes en dos ocasiones ante el Villarreal en los primeros partidos de LaLiga.

En la temporada 2012-2013, Lionel Messi marcó en la Supercopa de España, anotando dos goles ante el Real Madrid, y después marcó en LaLiga dos goles ante la Real Sociedad y Osasuna.

En el arranque de la temporada 2026-2027, Raphinha elevó su cuenta a 5 goles, en un partido en el que el Barcelona venció al Elche por 5-0, después de que el jugador brasileño y Fermín López marcaran dos tantos cada uno, además de un gol de Ademí.

En el segundo partido ante el Athletic Bilbao, Raphinha volvió a marcar, y Fermín López también batió las redes, en la victoria por 2-0.

En el tercer partido ante el Rayo Vallecano, Raphinha marcó otros dos goles, mientras que Lamine Yamal abrió su cuenta goleadora esta temporada anotando también dos goles, y el quinto gol del Barcelona llegó a la inversa, marcado por Lejeune en propia puerta.