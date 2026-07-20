Nuevo plan marroquí para organizar el Mundial 2030

Marruecos planea añadir 60 000 camas hoteleras para el Mundial 2030, lo que supone una quinta parte de su capacidad actual, según la ministra de Turismo, Fátima al-Zahra Amour.

El país vive un momento de gran dinamismo mediático y deportivo desde que se clasificó para los cuartos de final del Mundial 2022, tras ser, hace cuatro años, la primera selección africana y árabe en alcanzar las semifinales.

Las autoridades quieren capitalizar este interés para impulsar un sector que emplea a cientos de miles de personas y aporta cerca del 7 % del PIB.

La ministra de Turismo, Fátima al-Zahra Ammor, declaró a Reuters: «Consideramos el Mundial 2030 como un acelerador del desarrollo, no como un objetivo en sí mismo».

El Gobierno invierte más de 20 000 millones de dólares en ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, estadios y otras infraestructuras para el torneo que organizará junto a España y Portugal.

Según datos oficiales, en los últimos cuatro años se han sumado 45 000 camas, alcanzando un total de 300 000.

La ministra añadió que la próxima fase se centrará en atraer más turistas de China, Estados Unidos y Oriente Medio, con mejores conexiones aéreas.

Además, busca diversificar sus destinos más allá de Marrakech y Agadir.

La estrategia incluye convertir Rabat, con sus monumentos, museos e instalaciones deportivas, en un centro para eventos culturales, deportivos y de negocios.

Fatima Al-Zahra Amour concluyó: «Necesitamos inversiones que generen un valor sostenible a largo plazo para el turismo marroquí».