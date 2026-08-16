Nuevo golpe para el Atlético: Álvarez lanza una bomba de gran calibre

El futuro del argentino Julián Álvarez ha experimentado un nuevo giro que podría reordenar las cartas de la operación durante los últimos días del mercado de fichajes, después de que el delantero del Atlético de Madrid rechazara marcharse al Arsenal, pese a la intervención personal del entrenador Mikel Arteta en un intento de convencerlo de unirse al conjunto inglés, según reveló Basel Tabbal, corresponsal de la cadena "beIN Sports" en Barcelona.

Según Tabbal, el Atlético de Madrid no se opone a la salida de Álvarez rumbo al Arsenal, mientras el jugador insiste en rechazar esta opción, lo que coloca al club madrileño en una situación complicada, sobre todo porque el delantero argentino sigue aferrado a su deseo de fichar por el Barcelona, que representa su destino preferido.

Estos acontecimientos llegan como prolongación de una crisis en aumento entre Álvarez y el Atlético, que comenzó después de que el jugador anunciara, durante su participación con la selección de Argentina en la Copa del Mundo, su deseo de abandonar el club para cumplir lo que describió como su "sueño", en unas declaraciones que se interpretaron ampliamente como el deseo de fichar por el Barcelona.

Álvarez había aclarado que habló con los responsables del Atlético y con las personas implicadas en su futuro, y que considera que la marcha es la mejor opción para todos, lo que abrió la puerta a una amplia pugna por sus servicios, ante el interés del Barcelona, el Arsenal y otros clubes por hacerse con él.

Pero la crisis no se detuvo en el deseo del jugador de marcharse, ya que el Atlético mantiene su postura de negarse a facilitar su traspaso al Barcelona, especialmente porque el club no quiere reforzar a un rival directo en LaLiga.

En cambio, la idea de un traspaso de Álvarez al Arsenal parece más aceptable por parte de la dirección del club madrileño, lo que explica el intento de Arteta de convencer personalmente al jugador del proyecto inglés.

Informes recientes apuntan a que el Arsenal sigue muy interesado en Álvarez, pese a saber que el jugador prefiere fichar por el Barcelona, mientras el club inglés ha intentado aprovechar las complicaciones de la relación entre el delantero y el Atlético para cerrar la operación a su favor.

La sensibilidad de la situación aumenta para el Atlético con el regreso de Álvarez a los entrenamientos, ya que el diario "As" informó de que el club espera del jugador una disculpa y que se centre en el trabajo con el equipo, subrayando que la dirección no tiene intención de abrir negociaciones sobre su marcha al Barcelona, pese a que las especulaciones sobre su futuro continúan.

Por su parte, el Barcelona se encuentra ante una ecuación sumamente compleja: el club catalán sitúa a Álvarez entre sus objetivos ofensivos y el jugador prefiere vestir su camiseta, pero cerrar la operación requiere primero superar la postura del Atlético, además de los aspectos económicos que hacen que la operación resulte gravosa para las arcas del club.