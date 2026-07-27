Nuevo giro en el futuro de Cancelo

El portugués João Cancelo, lateral del Al-Hilal saudí, se incorporará el próximo miércoles a la concentración de preparación del equipo en Austria, de cara al inicio de las competiciones de la nueva temporada deportiva, tras el final de sus vacaciones, que obtuvo después de su participación con la selección de Portugal en el Mundial 2026.

Y pese a su regreso a la concentración del "Zaeem", el futuro del jugador con el equipo sigue rodeado de mucha incertidumbre, ante nuevos acontecimientos que podrían allanar el camino para su salida durante el actual mercado de fichajes veraniego.

El diario "Al-Riyadiya" saudí reveló que la dirección de la empresa del club Al-Hilal no se opone a recibir ofertas para comprar el contrato de Cancelo, en referencia a la apertura del club a la idea de prescindir de los servicios del lateral portugués antes del inicio de la nueva temporada.

El diario añadió que al contrato de Cancelo le queda una sola temporada, y que la dirección del Al-Hilal no se opone a venderlo, especialmente con la existencia de un deseo del propio jugador de vivir una nueva experiencia y marcharse de las filas del equipo.

Cancelo se había incorporado al Al-Hilal durante el mercado de fichajes veraniego de 2024, procedente del Manchester City inglés, en virtud de un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2027.

Desde su llegada al club saudí, el internacional portugués ha participado en 45 partidos en las distintas competiciones, en los que marcó tres goles y dio 14 asistencias, confirmando su destacada presencia ofensiva pese a su posición defensiva.

Durante la segunda mitad de la temporada pasada, Cancelo se marchó cedido al Barcelona, donde disputó con la camiseta del equipo catalán 23 partidos en las distintas competiciones, en los que marcó dos goles y dio tres asistencias, antes del final del periodo de cesión y su regreso al Al-Hilal.