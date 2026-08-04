El futuro de Azzedine Ounahi está cerca de convertirse en una de las historias más destacadas del mercado de fichajes, con una creciente competencia por el centrocampista marroquí.

Ounahi se encamina a abandonar el Girona tras el descenso del conjunto catalán, en medio del interés de varios clubes españoles, entre ellos el Barcelona, aunque el club catalán no tendrá el camino libre para cerrar la operación si decide moverse por su fichaje.

Según el diario español "Sport", el Barcelona se ha movido en el mercado de fichajes en busca de una solución tras la lesión de Frenkie de Jong, que estará fuera de los terrenos de juego durante un periodo de entre 3 y 4 meses, y Ounahi despunta como una de las opciones posibles, después de haber disputado una buena Copa del Mundo y una temporada destacada con el Girona.

Pero la experiencia de Ounahi en LaLiga española y su versatilidad también gustan a otros clubes españoles, que no dudarán en intentar ficharlo pese a que su precio se aproxima a los 25 millones de euros.

Según Ekrem Konur, periodista especializado en el mercado de fichajes, el Real Betis se prepara para un movimiento serio con el fin de incorporar al jugador, y los dirigentes del club en el Benito Villamarín consideran que Ounahi encajaría en un equipo que necesita aumentar la creatividad en el último tercio ofensivo y añadir opciones capaces de jugar en la construcción de las jugadas de ataque, así como cerca del área rival.

"Sport" reveló la aparición de un tercer club inmerso en esta competencia, ya que el Deportivo de La Coruña sueña con cerrar el fichaje de Ounahi, que ahora parece casi imposible.

Señaló que La Coruña, después de haber resuelto el problema del lateral izquierdo con el fichaje de Angeliño, tiene como prioridad la incorporación de un central; sin embargo, la dirección deportiva no descarta fichar a un jugador diferente para el último tercio ofensivo y, sobre el papel, Ounahi parece encajar perfectamente en ese rol.

El Celta de Vigo ya había mostrado interés por el jugador durante las primeras semanas del verano, al igual que el Ajax dirigido por Michel, pero su actuación en el Mundial hizo que cualquier avance en las negociaciones fuera más complicado, después de haber elevado considerablemente su valor de mercado.