¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
imago-sport-1082545862.jpgAOP.Press
Hussein Hamdy

Traducido por

Nuevo ángulo: ¿mereció Rodri la expulsión ante el Valencia?

Rodri
A. Danjuma
Barcelona
Valencia
Primera División
España
Países Bajos

La polémica arbitral incendia LaLiga

Rodri, centrocampista del Barcelona, generó polémica durante la victoria de su equipo por 5-0 sobre el Valencia, ayer domingo, en la cuarta jornada de LaLiga.

La cuenta "Archivo VAR", especializada en el análisis de jugadas arbitrales en la plataforma "X", publicó nuevas imágenes de la jugada disputada entre Rodri y Arnaut Danjuma, delantero del Valencia, dentro del área del Barça.

Puedes debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

La cuenta "Archivo VAR" señaló: "Fíjate en el nuevo ángulo de la jugada de la entrada entre Rodri y Danjuma. El jugador español se lanza hacia el delantero antes de que ejecute el disparo".

Y añadió: "La decisión debería ser señalar penalti con tarjeta roja para Rodri".

Y concluyó: "Por los ángulos que ofreció la retransmisión, era imposible apreciar la magnitud del contacto".

Liga de Campeones
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Primera División
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Valencia crest
Valencia
VAL
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google