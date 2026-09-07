Nuevo ángulo: ¿mereció Rodri la expulsión ante el Valencia?

Rodri, centrocampista del Barcelona, generó polémica durante la victoria de su equipo por 5-0 sobre el Valencia, ayer domingo, en la cuarta jornada de LaLiga.

La cuenta "Archivo VAR", especializada en el análisis de jugadas arbitrales en la plataforma "X", publicó nuevas imágenes de la jugada disputada entre Rodri y Arnaut Danjuma, delantero del Valencia, dentro del área del Barça.



Puedes debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

La cuenta "Archivo VAR" señaló: "Fíjate en el nuevo ángulo de la jugada de la entrada entre Rodri y Danjuma. El jugador español se lanza hacia el delantero antes de que ejecute el disparo".

Y añadió: "La decisión debería ser señalar penalti con tarjeta roja para Rodri".

Y concluyó: "Por los ángulos que ofreció la retransmisión, era imposible apreciar la magnitud del contacto".



