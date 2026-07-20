Nuevas imágenes: Gavi se venga y golpea a Leandro Paredes

Leandro Paredes perdió los estribos tras la final del Mundial contra España, pero nuevas imágenes en X muestran que Gavi también lo provocó: le dio un fuerte golpe en el pecho.

Paredes pareció el instigador principal, pero imágenes previas muestran que Nahuel Molina golpeó primero a Rodri en el pecho cuando este iba a celebrar el título.

A continuación, Eric García y Paredes se enzarzaron y el argentino le propinó una patada al español mientras caía. En ese momento, Gavi también intervino.

Nuevas imágenes en X muestran que Gavi respondió con un fuerte golpe en el pecho a Paredes para defender a su compañero del Barcelona, García. La acción no se apreció en las primeras tomas, pero ahora se ve con claridad desde otro ángulo.

El golpe de Gavi provocó de inmediato la reacción violenta de Paredes, quien empujó al español al suelo y luego le dio un empujón en el rostro, desencadenando la trifulca.

Paredes fue expulsado al final del partido y podría ser sancionado, mientras que Gavi también podría enfrentar medidas disciplinarias.







