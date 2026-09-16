Nueva decisión de la UEFA sobre el partido entre Inglaterra y Croacia

Un informe periodístico inglés reveló, este miércoles, una nueva decisión de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) sobre el partido entre Croacia e Inglaterra en la Liga de Naciones de la UEFA.

El diario "The Sun" señaló que los responsables de la UEFA anunciaron el pasado mes de febrero que el partido, que se disputará en Rijeka el 3 de octubre, se jugará a puerta cerrada.

Esto se produjo como sanción tras los actos de violencia cometidos por la afición en el último partido de Croacia bajo la supervisión de la UEFA, concretamente en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA ante Francia en marzo de 2025.

Además, Croacia se verá privada de la presencia de cualquier afición en su partido inaugural de la Liga de Naciones, ante la República Checa el próximo 26 de septiembre.

Sin embargo, el diario confirmó que la UEFA permitió la presencia de 100 aficionados ingleses en el partido de la Liga de Naciones de la UEFA del próximo mes en Croacia.

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La Federación Inglesa había presentado una reclamación ante la UEFA, alegando que los aficionados de Inglaterra, muchos de los cuales viajan para asistir a los partidos como visitantes, están siendo sancionados por incidentes con los que no tienen ninguna relación.

Los esfuerzos de presión ingleses sobre la UEFA lograron un ligero éxito, ya que la UEFA aceptó permitir ahora la presencia de 100 aficionados de la selección de Inglaterra.

El club oficial de aficionados viajeros de Inglaterra anunció: "Nos complace confirmar que, tras las conversaciones con la UEFA, se permitirá a una pequeña delegación de miembros del club de aficionados viajeros de Inglaterra asistir al partido entre Inglaterra y Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA el sábado 3 de octubre".

Y añadió: "El partido se disputará a puerta cerrada tras la sanción de la UEFA contra Croacia; no obstante, hemos obtenido permiso para asignar 100 entradas gratuitas a los miembros activos del club de aficionados viajeros de Inglaterra para la temporada 2026-2028, lo que brinda a un reducido número de nuestros aficionados la oportunidad de asistir al partido".