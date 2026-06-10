Nueva crisis: la FIFA decide de forma inesperada contra un rival de Marruecos

La FIFA rechazó la camiseta de Haití y pidió modificarla, lo que generó polémica antes del Mundial 2026.

Según el diario español «AS», la FIFA argumentó que un elemento del diseño podría interpretarse como un mensaje político, lo que viola el reglamento del torneo.

Haití, que integra el Grupo C junto a Marruecos, encargó el diseño a la firma colombiana Saita. El uniforme muestra una bandera azul y roja en una escena que evoca un levantamiento popular.

Su comisión de revisión concluyó que ciertos detalles incumplen el reglamento y exigió cambios previos a la aprobación.

La firma diseñadora, Saita, afirma que el modelo solo rinde homenaje a quienes forjaron el futuro de Haití e incluye un guiño histórico a la batalla de Vertier de 1803, clave para la independencia frente a Francia.

La firma aclaró en redes que esa bandera, la primera tras la independencia, no lleva mensaje político actual.

La polémica ha saltado a las redes.

En redes, algunos usuarios han sugerido que la bandera recuerda a la de Polonia, cuyo ejército apoyó la independencia haitiana en la época colonial.

La confusión provino de la similitud entre algunos tonos del diseño y la bandera polaca, que es blanca y roja, mientras que la histórica haitiana es azul y roja.

La empresa reiteró a medios polacos que el símbolo corresponde a la primera bandera haitiana de 1804 y no a Polonia.

Por ahora, el futuro de la camiseta sigue en el aire.

Aunque la Federación Haitiana y la empresa defienden su valor histórico, la aprobación definitiva del uniforme titular aún no se ha concedido.

En cambio, la bandera histórica de Haití se ve con más claridad en la segunda y tercera equipación, que la FIFA ha aceptado sin problemas.

La FIFA decidirá en los próximos días si aprueba el diseño actual o pide cambios, antes del inicio de la Copa del Mundo de 2026.