Nueva bomba: la amante de Infantino «recibió dinero» de la UEFA

La situación de Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), se ha vuelto más difícil que nunca, tras una nueva revelación periodística relacionada con una mujer con la que supuestamente mantuvo una relación sentimental durante su etapa como secretario general de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

Según una investigación publicada este viernes por el diario británico "Daily Telegraph", la mujer recibió decenas de miles de libras esterlinas de la UEFA tras aceptar su salida, en el marco de la presunta relación con Infantino.

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Este acontecimiento llega en un momento en el que Infantino ya afronta crecientes presiones para dimitir de su cargo, tras el fracaso de su polémico plan relacionado con la venta de una parte de los derechos del Mundial.

Se espera que estas investigaciones relacionadas con la conducta de Infantino, durante su etapa en la UEFA, abran la puerta a un nuevo escrutinio sobre su futuro al frente de la FIFA.

¿Cómo se podría obligar a Infantino a marcharse?

El "Daily Telegraph" considera que la vía más sencilla es la dimisión. Y si se descarta esta posibilidad, el mecanismo más claro son las próximas elecciones de marzo de 2027. Si suficientes federaciones le retiran su apoyo y surge un candidato fiable, podría perder las elecciones o decidir no presentarse.

Los reglamentos de la FIFA incluyen teóricamente procedimientos para tratar cualquier infracción ética, pero resulta llamativo que en el comunicado de esta semana la Federación Internacional, pese a reconocer los errores, afirmara que "todo lo que se hizo se hizo en total conformidad con el marco reglamentario de la FIFA".

Al margen de estos mecanismos oficiales, la presión política sobre el dirigente suizo —tanto de líderes mundiales como de las federaciones miembro— podría alcanzar niveles insostenibles.

Mark Carney, primer ministro de Canadá, se ha sumado a Andy Burnham, alcalde de Mánchester, y a otros que han declarado haber perdido la confianza en Infantino.