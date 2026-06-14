Novedades en el asunto entre Enzo y el Real Madrid

El argentino Enzo Fernández, estrella del Chelsea, vuelve a estar en la mira del Real Madrid.

Hace unos meses, el jugador mostró interés en el club blanco, lo que provocó su marginación en Chelsea.

Desde entonces, su fichaje por el Real Madrid parecía descartado.

Ahora, con José Mourinho como nuevo técnico madridista, el objetivo era Matheus Fernandes, del West Ham, aunque el jugador está más cerca del Manchester United.

Según Mundo Deportivo, el centrocampista ha vuelto a entrar en la órbita madridista.

El Chelsea pide unos 140 millones de euros por Enzo, cuyo contrato dura hasta 2032.

Lee también

Una dolorosa confesión de una estrella del Barcelona