Premier League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoLiverpool
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (España)
Felipe Proença

Nottingham Forest vs. Liverpool, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Nottingham Forest y Liverpool, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Nottingham Forest y Liverpool saltan al campo el próximo domingo 22 de febrero, a las 15:00 horas (tiempo de España), en un duelo correspondiente a la 28.ª jornada de la Premier League 2025/26. El partido se disputará en el City Ground, en Nottingham.

Aquí, GOALte trae todo lo que necesitas saber sobre cómo verlo, incluido el canal de TV, detalles de streaming y más.

Cómo ver Nottingham Forest vs Liverpool, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+
DAZN

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Elude las restricciones geográficas con una Red Privada VPN

Hora de inicio del partido Nottingham Forest vs Liverpool

crest
Premier League - Premier League
City Ground, Nottingham

El partido se disputa este domingo 22 de febrero a las 15:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio City Ground.

  • México: 08:00 horas
  • Argentina: 11:00 horas
  • Estados Unidos: 09:00 horas (tiempo del este)

Últimas noticias y posibles alineaciones

Nottingham Forest contra Liverpool alineaciones probables

Nottingham ForestHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestLIV
27
S. Ortega
4
Morato
31
N. Milenkovic
3
N. Williams
34
O. Aina
21
O. Hutchinson
7
C. Hudson-Odoi
8
E. Anderson
10
M. Gibbs-White
6
I. Sangare
20
L. Lucca
1
A. Becker
5
I. Konate
4
V. van Dijk
26
A. Robertson
17
C. Jones
38
R. Gravenberch
7
F. Wirtz
10
A. Mac Allister
11
M. Salah
18
C. Gakpo
22
H. Ekitike

4-2-3-1

LIVAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • V. Pereira

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • A. Slot

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Nottingham Forest

A solo tres puntos de la zona de descenso, el Nottingham Forest intenta volver a ganar tras tres jornadas para respirar un poco más en la tabla. Ocupando la 17.ª posición con 27 puntos, el Forest contará con el debut de Vítor Pereira, anunciado el pasado lunes para sustituir al destituido Sean Dyche.

Noticias del Liverpool

Tras poner fin a la imbatibilidad del Sunderland en el Stadium of Light en la última jornada, el Liverpool busca construir una racha positiva para consolidarse como un firme candidato a un puesto en la próxima edición de la Champions League. Sexto con 42 puntos, los Reds están a solo tres puntos del Top 4.

Balance reciente

NFO
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

LIV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
15/3
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Últimos enfrentamientos directos

NFO

Últimos partidos

LIV

2

Victorias

1

Empate

2

Victorias

5

Goles marcados

5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Clasificación

