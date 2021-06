Noticia Goal: La 'operación Mauro Arambarri', inasumible para el Valencia

Ángel Torres, presidente del Getafe, no cede: sabe que el uruguayo tiene muchas "novias" y sólo negociará si llega una buena oferta

José Bordalás quiere un Valencia competitivo. Por eso ha pedido al club un esfuerzo económico para pelear el fichaje de Mauro Arambarri, mediocentro uruguayo su ex equipo, el Getafe. Bordalás le conoce bien, le considera clave para su nuevo proyecto y está dispuesto a esperarle todo el verano, porque le considera prioritario. Bordalás, como ha reconocido el presidente azulón Ángel Torres, ya se ha puesto en contacto con Arambarri para sondearle.

Ángel Torres tiene la sartén por el mango

Sin embargo, según ha podido saber Goal, en Valencia no pueden ser optimistas. El fichaje de Arambarri este verano como algo "casi imposible". Primero, porque Míchel, entrenador del Getafe que pudo haber sido técnico valencianista el pasado año, desea que siga Arambarri. Segundo, porque Ángel Torres, presidente del Getafe, sabe que el uruguayo tiene muchas papeletas para salir del club, pero confía en recaudar el máximo dinero posible por él, ya que tiene dos años de contrato en vigor y una cláusula de 25 millones de euros. Y tercero, porque hay varios clubes, ingleses y españoles - se habla del interés del Sevilla- que podrían pujar por Arambarri y tienen más dinero que el Valencia.

Ángel Torres, presidente azulón, es consciente de que este año el jugador podría salir del Coliseum. Lo que tiene claro es que, si se sienta a negociar, su obligación es sacar el máximo posible por un futbolista que hace poco cambió de agente y que tiene muchos pretendientes. El Getafe no tiene ninguna prisa, confía en que las ofertas lleguen durante el verano y dependiendo de la cuantía de esas ofertas, dará "luz verde" a la operación o no. En Getafe esperan, como mínimo, una oferta de 20 "kilos" para sentarse a negociar. Por debajo de eso, no atienden llamadas.

Bordalás le esperará todo el verano si hace falta

El Valencia estudia la posibilidad de tratar de abaratar el fichaje de Arambarri incluyendo algún jugador del Valencia que le pueda interesar al Getafe, pero ahora mismo el cuadro azulón se ha cerrado en banda y considera que la continuidad de Arambarri es fundamental para mantener al equipo en Primera un curso más. Ángel Torres tiene la sartén por el mango y salvo que llegue una oferta económica muy buena por el uruguayo, no le dejará salir. Bordalás es plenamente consciente y aunque está dispuesto a esperarle todo el verano si hace falta, sabe que cerrar esta operación ahora mismo es algo casi imposible.

Asfixiado por el calendario de pagos y los préstamos a cobrar

El gran problema para el nuevo Valencia CF es su economía de guerra. Los deseos de Bordalás chocarán una y otra vez contra esa realidad en este mercado. El club no dispone de lliquido para afrontar una inversión como la de Arambarri y necesita equilibrar cuentas, aliviar su tesorería y afrontar un complicado calendario de pagos. Tienen que abonar la cuenta anual a Bankia - 16 millones- y tener presente que Peter Lim buscará cobrarse los préstamos concedidos al club por 54 millones, que vencen en septiembre.

La única solución pasa por vender jugadores para cuadrar cuentas

Además, el club reconoce pérdidas de 26,4 millones de euros en su presupuesto. Bordalás está al tanto de todo esto y precisamente por eso, ahora mismo ve casi inaccesible el fichaje de Arambarri. Sólo cabría una fórmula para poder aspirar al fichaje del uruguayo con éxito. Vender varios jugadores antes del 30 de junio, para entonces tener el dinero suficiente para poder negociar con el Getafe, siempre por debajo de la cláusula. Antes de entrar, dejen salir.