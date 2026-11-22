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Inter y Atalanta empataron 4-4 en el New Balance Arena en un partido extraordinario marcado por el triplete de Pio Esposito. Pese a disfrutar de una ventaja de dos goles en varias ocasiones, el Inter vio cómo el Atalanta igualaba el marcador con un penalti de Franck Kessie en los últimos minutos.

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El Inter de Milán protagonizó uno de los encuentros más cambiantes de la temporada en la Serie A desde el punto de vista estadístico: se repartió ocho goles con el Atalanta en un partido que desafió las convenciones tácticas. El equipo de Cristian Chivu mostró una enorme eficacia ofensiva, especialmente durante una primera parte que dominó aprovechando la línea defensiva adelantada del Atalanta. Los visitantes se fueron al descanso con una ventaja de 2-1 gracias a un doblete del certero Esposito y parecían tener el partido totalmente controlado cuando completó su triplete al comienzo de la segunda mitad.

Sin embargo, la solidez defensiva del Inter se desmoronó en los últimos veinte minutos. Aunque un penalti transformado por el suplente Petar Sucic le dio el cuarto gol, al Inter le costó contener las incursiones verticales de Charles De Ketelaere, que marcó dos veces para impulsar la remontada. El encuentro terminó de forma dramática cuando un penalti de Kessie en el minuto 91 restableció la igualdad para los locales. Aunque el Inter lamentará haber dejado escapar dos puntos cuando iba por delante, el rendimiento de su delantera sigue siendo una nota muy positiva en una caótica tarde de fútbol italiano.

Portería y defensa

Josep Martinez - 5/10

Fue una noche difícil para Martinez, que, pese a realizar seis paradas, tuvo que recoger el balón de su portería cuatro veces. El derrumbe defensivo de la segunda parte lo dejó desprotegido y poco pudo hacer ante el penalti recibido. Distribuyó el balón con solvencia bajo presión, pero perdió autoridad en el área ante la avalancha de balones aéreos del Atalanta en los últimos minutos.

Alessandro Bastoni - 6/10

El internacional italiano aportó su habitual capacidad para hacer avanzar el balón y ayudó al Inter a superar la presión inicial del Atalanta. Sin embargo, cuando el partido se convirtió en un intercambio constante de ataques, Bastoni tuvo dificultades para seguir las llegadas de De Ketelaere desde atrás. Formó parte de una defensa que sumó 14 intercepciones, pero a la que le faltó disciplina en el tramo final para conservar el resultado.

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Benjamin Pavard - 5/10

Pavard aportó experiencia durante buena parte de la primera hora, pero participó en la incapacidad colectiva para gestionar el partido en los últimos minutos. Quedó fuera de posición en la jugada que desembocó en el tercer gol del Atalanta y sufrió ante la intensidad física de los suplentes locales que entraron al final. Terminó el encuentro con un elevado número de despejes, pero le faltó contundencia defensiva.

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Carlos Augusto - 5/10

Situado a la izquierda de la línea de tres centrales, Augusto tuvo que desplazarse a menudo hacia la banda para cubrir las subidas de los carrileros. Aunque trabajó sin descanso, recibió una tarjeta en los últimos segundos del partido, cuando la frustración del Inter salió a la luz. Su incapacidad para cerrar los espacios entre líneas concedió al Atalanta demasiado margen para actuar en el último tercio.

Federico Dimarco - 7/10

Dimarco fue un motor creativo durante sus 64 minutos sobre el césped y asistió en el segundo gol de Esposito con un centro de su habitual precisión. Sus envíos al área fueron una amenaza constante y ayudó al Inter a mantener un 60 % de posesión mientras estuvo en el campo. Fue sustituido justo cuando los visitantes empezaban a perder el control del partido.

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Djed Spence - 6/10

Desde la banda derecha, Spence mostró por momentos su velocidad para recuperar la posición y su capacidad para conducir el balón hasta el último tercio. Cumplió con sus tareas defensivas durante buena parte del encuentro, pero cada vez le costó más seguir los movimientos de Nicola Zalewski. Ofreció una vía de salida cuando el Inter buscaba salir al contraataque, aunque le faltó precisión en la última acción para contribuir al marcador.

Centro del campo

Hakan Calhanoglu - 6/10

El organizador turco marcó el ritmo del equipo hasta que una lesión en la primera parte lo obligó a abandonar el campo en el minuto 33. Había comenzado el partido de manera excelente, dirigiendo el juego y asegurando el dominio del Inter en la zona central. Su salida prematura supuso un golpe importante para el equilibrio táctico del equipo.

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Nicolo Barella - 7/10

El capitán predicó con el ejemplo en una actuación llena de energía: recorrió grandes distancias para conectar la defensa con el ataque. Fue fundamental para que el Inter conservara la posesión y tuvo mala suerte al ser sustituido en el minuto 64, cuando el equipo aún parecía relativamente estable. Su salida coincidió con el momento en que el Atalanta empezó a ganar terreno en el centro del campo.

Henrikh Mkhitaryan - 6/10

Mkhitaryan aprovechó su inteligencia para encontrar espacios a la espalda del doble pivote del Atalanta y facilitar varios contraataques. Sin embargo, a medida que aumentó la exigencia física del partido, su influencia disminuyó. Fue sustituido en el minuto 77 tras una actuación en la que primó la disciplina posicional sobre la aportación ofensiva.

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Ataque

Marcus Thuram - 8/10

Thuram fue un excelente generador de juego durante todo el partido y dio la asistencia para el tercer gol de Esposito. Su capacidad para aguantar el balón y sacar a los defensas de su posición fue esencial en las transiciones ofensivas del Inter. Sigue siendo una pieza clave en el sistema de Chivu, donde combina potencia física con delicadeza técnica.

Pio Esposito - 10/10

Una exhibición impecable de definición del joven delantero. Esposito marcó en los minutos 16, 32 y 52 para firmar un triplete memorable. Sus goles mostraron una notable variedad, además de instinto goleador y una ejecución certera. Fue, con diferencia, el mejor jugador sobre el césped y salió en el minuto 77 convencido de haber hecho una aportación decisiva para ganar el partido.

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Suplentes y entrenador

Petar Sucic - 7/10

Entró pronto para sustituir a Calhanoglu y respondió al convertir un penalti en el minuto 76. Mostró una gran serenidad bajo presión, aunque por momentos le costó mantener la intensidad defensiva necesaria en un empate con tantos goles.

Manuel Akanji - 5/10

Entró en el minuto 64 para reforzar la defensa, pero su llegada precedió al derrumbe de la zaga del equipo. Le costó encontrar el ritmo del partido.

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Curtis Jones - 5/10

Entró para aportar piernas frescas al centro del campo. Jones trabajó mucho, pero el juego directo del Atalanta lo superó a menudo en el tramo final.

Lautaro Martinez - 5/10

El argentino sustituyó a Esposito, autor del triplete, para los últimos 13 minutos, pero apenas recibió balones con los que trabajar mientras el Inter se replegaba en defensa.

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Aleksandar Stankovic - 5/10

Entró en los últimos minutos y dispuso de poco tiempo para influir en un partido que se sumió en el caos.

Cristian Chivu (entrenador) - 6/10

El plan ofensivo de Chivu funcionó a la perfección, pero su gestión del último cuarto de partido será objeto de debate. Los cambios no lograron calmar el encuentro como se pretendía, aunque difícilmente se le puede culpar de los errores individuales que provocaron dos penaltis en contra.