"Nos sorprende un poco": Fermín revela la sorpresa de Raphinha que cambió el rumbo del Barcelona

Fermín López, centrocampista del Barcelona, elogió el nivel mostrado por el equipo durante la victoria ante el Sevilla en el estadio "Sánchez Pizjuán", subrayando la satisfacción de los jugadores por llegar al parón internacional como líderes de la Liga y con un balance perfecto.

Fermín declaró, tras el partido, que el Barcelona trabaja según las instrucciones del entrenador de presionar alto en cuanto se pierde el balón, y añadió: "Trabajamos todos como un solo equipo, y estamos satisfechos con el trabajo que hacemos".

El centrocampista español habló con admiración del brillante rendimiento de Raphinha, que anotó un triplete por segundo partido consecutivo, elevando su cuenta a 12 goles en 7 partidos y encabezando la lista de máximos goleadores de la Liga española.

Fermín dijo sobre su compañero brasileño: "Raphinha nos sorprende un poco porque no había jugado antes en la posición de delantero número 9. Es un jugador excelente y puede adaptarse a cualquier posición ofensiva; le pasamos el balón y él lo mete en la portería".

Fermín también celebró su regreso a la lista de la selección española, tras su ausencia en el Mundial por lesión, subrayando que no participar en el torneo fue difícil para él, pero se siente feliz después de un buen inicio de temporada y de volver de nuevo a la selección nacional.