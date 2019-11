¡No se rinde! El Inter buscará préstamo de Arturo Vidal

El cuadro lombardo, ante la insistencia de Antonio Conte, baraja la opción de una cesión con Barcelona por el volante chileno.

y Antonio Conte no ceden en su intento por lograr el fichaje de Arturo Vidal. Por ello, el conjunto lombardo intentará conseguir un préstamo del volante del por una temporada, aún cuando algunos medios españoles indican que los catalanes sólo aceptarían una venta del formado en , considerando que termina contrato en junio de 2021.

De acuerdo al sitio Corriere dello Sport, el cuadro italiano pujará por conseguir la cesión del chileno quien "se viene quejando de su rol secundario" en la escuadra de Ernesto Valverde. Y es que este curso, el ex Bayern Munich ha disputado once compromisos con los blaugranas, cuatro de ellos como titular. Con el ex DT del , que lo tuvo en la , tuvo un papel protagonista.

EL CALENDARIO DE VIDAL

Eso sí, el portal afirma que el conjunto de la maneja otras opciones en caso que el seleccionado no llegue al cuadro Nerazzurri. Una de ellas es el danés Christian Eriksen. “Eriksen permanece entre los favoritos que abandonan el ”, indica el portal. También están en carpeta del elenco donde milita Alexis Sánchez, Alessandro Florenzi (AS ) e Ivan Rakitic (Barcelona), aunque el croata no satisface el gusto del técnico italiano.

“La hipótesis de Florenzi también está en pie, lo que podría usarse como mediocampista al comienzo de una carrera, mientras que Rakitic, aparentemente, no encuentra la plena satisfacción de Conte”, finalizan.

Cabe recordar que hace unos días, la tienda culé tasó al oriundo de San Joaquín en 40 millones de euros, cifra que el elenco del Giuseppe Meazza no estaría dispuesto a desembolsar. Además, según consignó Sport, en la Ciudad Condal lo consideran un jugador clave, debido a que su perfil es distinto al resto de las estrellas que se desempeñan en la medular, y parece complicado que lo dejen marchar.