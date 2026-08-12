La leyenda argentina Lionel Messi despidió este miércoles, con palabras emotivas, a su padre Jorge, quien falleció el sábado a los 68 años tras una larga lucha contra la enfermedad.

Messi, visiblemente afectado, publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, en el que expresó su gratitud por los años que pasaron juntos.

Messi dijo en su mensaje: "Papá, todavía no me creo que te hayas ido. No lo he asimilado aún, o mejor dicho, no quiero asimilarlo. Me cuesta imaginar que no volveremos a hablar. Sé que estabas sufriendo y que esto es lo mejor, pero te fuiste demasiado pronto. Todavía teníamos mucho por disfrutar".

Y añadió: "Me seguías pidiendo que participara en el último Mundial, y luego, días antes de que comenzara, empeoraste aún más. Fue la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mi mamá me seguía tranquilizando diciéndome que mejorarías y estarías lo suficientemente bien para viajar. Y yo te tranquilizaba diciéndote que llegaríamos a la final para que pudieras ir".

Y continuó: "Cada vez que terminaba un partido, esperaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de lo grave que estaba la situación. Aun así, seguí pensando en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo a ver un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganar, dedicártelo y mostrarte una nueva victoria. No pude; mis piernas ya no aguantaban más. Esta vez traté con todas mis fuerzas de superar mis límites físicos, pero no pude. Nunca me sentí cómodo".

Y prosiguió: "Cuando llegaste, pensabas que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de lo que pasó. No disfrutaste nada del partido. No fuimos campeones, pero no te imaginas cuánto disfrutamos cada partido. Y una vez más, tenías razón: tenía que estar ahí y jugar".

Messi explicó: "Te digo esto porque era el único tema del que podíamos hablar; todo lo demás ya lo sabes. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando mis compromisos nos impedían encontrarnos".

Y señaló: "No sé qué voy a hacer sin ti, no sé cómo seguir. Yo jugaba al fútbol, y ahora dudo seriamente de poder seguir haciéndolo por más tiempo. Estuviste a mi lado desde el principio; estábamos a pocos pasos del final. ¿Por qué no aguantar un poco más juntos, y lo habríamos terminado juntos?".

Y agregó: "Sé que tu felicidad nacía de ver bien a tu familia, a tu esposa, a tus hijos y, sobre todo, sin que los demás lo supieran, de verme jugar. Fue así desde que era pequeño. Me llevabas a todos los entrenamientos en cuanto volvías del trabajo. Y mi mamá me llevaba a muchos de ellos porque tú estabas trabajando".

Y añadió: "Está claro que no te perdiste ningún partido. Sufriste viéndome y lo disfrutaste, aunque no me elogiabas mucho".

Y matizó: "Fuiste padre, amigo y representante. Siempre fuiste la persona que necesitábamos en cada situación, y nunca te equivocaste en nada. A pesar de algunas diferencias o discusiones, siempre tenías razón. Y al final, las cosas siempre salían como habías previsto".

Y concluyó su mensaje: "Te voy a extrañar muchísimo, pero siempre estarás en mi corazón, y especialmente en la crianza de mis hijos, porque los educo y los crío como tú lo hacías conmigo. Descansa en paz, y protégenos desde las alturas como siempre lo hiciste. Gracias por todo. Te quiero, papá".

Los amigos, compañeros y aficionados de Lionel Messi se apresuraron a rodear a la estrella argentina en este momento difícil, y publicaron mensajes de apoyo y condolencias para animarlo.

Tras recibir todas estas muestras de cariño, Messi publicó un nuevo mensaje a través de las historias de Instagram para agradecer a todos por la forma en que lo trataron tras el fallecimiento de su padre.

Messi dijo: "Quiero agradecer enormemente a todos por el gran amor, respeto y afecto que me mostraron a mí y a mi familia durante este difícil período tras el fallecimiento de mi padre. Gracias por estar a nuestro lado, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro duelo y nuestra privacidad".







