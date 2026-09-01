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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

No pierde: Al Ahly paga el precio de la costumbre de Savić

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
1ª División
Sergei Sultana-Savic
Arabia Saudita
Serbia

Números excepcionales para el Al-Hilal

La estrella serbia Sergej Milinković-Savić mantuvo su buena costumbre ante el Al-Ahli, ya que esta noche contribuyó a la victoria de su equipo, el Al-Hilal, por 3-0.

Savić firmó el primer gol del Al-Hilal en el minuto nueve del partido aplazado de la tercera jornada frente al Al-Ahli, este martes, dentro de la competición de la Liga Roshn saudí.

El neerlandés Summerville amplió la ventaja del Al-Hilal con el segundo gol en el minuto 23, antes de que el recién llegado, el inglés Ollie Watkins, dejara su primera huella en su debut con el conjunto, en el minuto 86.

El gol de Savić tuvo un significado especial en los enfrentamientos entre el Al-Hilal y el Al-Ahli, pues se convirtió en el segundo gol más rápido del conjunto azul ante el Al-Ahli en la historia de la Liga de Profesionales, empatado con el gol de Thiago Neves en noviembre de 2011, mientras que el gol más rápido en los enfrentamientos entre ambos equipos sigue perteneciendo al propio Savić, después de que marcara en el primer minuto durante el encuentro de octubre de 2023, según la red Opta.

"Opta" reveló que el Al-Hilal no ha perdido en ningún partido de las distintas competiciones en el que Savić haya marcado, ya que el jugador ha logrado 45 goles en 41 partidos, en los que el equipo consiguió 36 victorias frente a 5 empates.

Lo llamativo es que el mismo escenario se aplica a Rúben Neves, pues el Al-Hilal no ha sufrido ninguna derrota en los partidos en los que el jugador portugués ha marcado, tras conseguir 26 goles en 24 partidos, de los cuales 20 terminaron con victoria del Al-Hilal y 4 en empate.

Asimismo, los datos de la misma red mostraron que esta es la séptima vez que el Al-Hilal termina la primera parte por delante del Al-Ahli con una diferencia de dos goles o más en la Liga de Profesionales.

Añadió que el conjunto no ha perdido en ninguno de los seis partidos anteriores, tras conseguir 5 victorias y empatar en una ocasión.

El empate fue el resultado del último partido que vivió este escenario, cuando el enfrentamiento entre ambos equipos terminó con un resultado de 3-3 en septiembre de 2025.

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