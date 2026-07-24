Informes de prensa saudíes confirmaron este viernes que el australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al Nassr, ordenó poner fin a la presencia de cuatro jugadores en la concentración externa del equipo, que se celebra actualmente en Lisboa, y devolverlos a Riad tras finalizar su labor con el conjunto.

El diario saudí "Arriyadiyah" recogió, citando fuentes informadas dentro del club Al Nassr, que el técnico australiano decidió poner fin a la presencia de cuatro jugadores del equipo juvenil en la concentración externa del conjunto.

Aclaró que Postecoglou comunicó al cuerpo administrativo que devolviera a Riad a los jugadores Maher Tawashi, Fawaz Mashhour, Nawaf Al Shamri y Fares Youssef, tras finalizar el periodo en que se contó con ellos en la concentración de la portuguesa Lisboa.

La decisión del entrenador australiano llegó después de que la plantilla quedara completa con el regreso de los jugadores internacionales, que se encontraban en vacaciones adicionales tras su participación con sus selecciones en el Mundial 2026.

El Al Nassr había llegado a Portugal el pasado lunes para el inicio de la segunda fase de sus preparativos de cara a la nueva temporada, disputando su primer partido amistoso el pasado miércoles ante el filial del Benfica, en un encuentro que se jugó durante 60 minutos a dos tiempos y que terminó con derrota del Al Nassr por 2-1. Su único gol lo marcó el centrocampista Abdulmalik Al Jaber en el minuto cuatro.

El Al Nassr disputa otros tres partidos amistosos durante su concentración, ante el español Mérida el próximo 28 de julio, el portugués Estrela Amadora el 1 de agosto y el español Almería el 4 del mismo mes.