¡No le dejó respirar!... Sinner arrolla a Djokovic y le impide cumplir su sueño

El italiano Yannick Sinner, número uno del mundo, se clasificó para la final de Wimbledon por primera vez al vencer al serbio Novak Djokovic por 3-0 (6-4, 6-4, (6-4) en la semifinal disputada en la pista central del Club de Tenis de Inglaterra.

Sinner impuso su ritmo desde el inicio con 14 aces y potentes golpes derechos, sin dar opciones al ex campeón.

Así, Djokovic vio truncadas sus aspiraciones de lograr su 25.º Grand Slam.

El domingo se medirá al alemán Alexander Zverev, quien eliminó con autoridad al británico Arthur Fery.

Esta final le brinda a Sinner la oportunidad de sumar su segundo Grand Slam del año, tras Australia, y de competir con Carlos Alcaraz, con tres títulos, por el liderazgo de la nueva generación.

De ganar, se quedará a solo dos trofeos del balance de Alcaraz, tras fallar en la final de Roland Garros.

Para Zverev la final es clave: ya tiene el segundo puesto del ranking y superará a Alcaraz.

La final Siner-Zverev, una de las más esperadas de la nueva generación, ofrece un duelo de alto nivel fuera del duopolio Alcaraz-Djokovic.