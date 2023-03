No hubo épica: Millonarios eliminado de la Copa Libertadores 2023

El Albiazul cayó 3-1 en Mineirao luego de un partido superior para los locales.

Por la historia de Millonarios, es un fracaso. Por como se dio la serie y lo que ya se esperaba de antemano desde el sorteo mismo al saber que Mineiro iba a ser el rival en esta fase, ese fracaso puede adquirir matices que ayuden a pasar el mal trago y pensar positivamente en el premio que quedó de consolación: la Copa Sudamericana.

Si bien el Galo fue superior en la serie y justo vencedor, la sensación es que la diferencia dentro de la cancha no fue tan abismal como se predecía. Millonarios hizo una serie digna, luchada dentro de sus posibilidades y con una pequeña ilusión de dar el golpe en Mineirao; no se logró tal objetivo, pero el examen continental no solo deja el rastro amargo de la eliminación, también cosas positivas para seguir trabajando.

El de Gamero demostró ser un equipo con cierta versatilidad, pues con el favoritismo marcado hacia Mineiro, jugó dos partidos a algo que no suele hacer en el contexto local, donde siempre buscar ser dominante. En Brasil tuvo sus opciones y murió con las botas puestas, hizo lo que pudo, aguantó tanto como se lo permitió y seguirá en competencia internacional.

Y en la Sudamericana, claro, debe mostrar otra cara muy distinta. Si bien la exigencia estará, Millonarios puede perfilarse bien en la Copa si regresa a sus orígenes, a lo que sabe, a lo que ha mostrado y a los argumentos. La derrota deja enseñanzas y a eso debe aferrarse de ahora en adelante.