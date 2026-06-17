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No deja de pensar en ello... La estrella francesa espera vengarse de Argentina

Argentina vs Francia
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El título perdido reaviva el entusiasmo de los Gallos

William Saliba reconoce las ambiciones de Francia en el Mundial 2026 y admite qué partido le encantaría jugar.

Saliba fue titular con los “Les Bleus”, que vencieron 3-1 a Senegal el martes en el debut de ambas selecciones en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El defensa del Arsenal reconoció que Francia asume las expectativas tras llegar a las dos últimas finales y afirmó que la presión ya es habitual para los “Les Bleus”.

“Francia siempre es favorita y asumimos la presión”. Confesó que el anhelo del título mundial permanece vivo incluso cuando se concentra en los clubes y añadió: «Mentiría si dijera que no pienso en el Mundial. Por supuesto que pienso en él, y todos los jugadores empiezan a pensar en el torneo a medida que se acerca la fecha».

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Preguntado por los rivales, citó a Argentina, Brasil, España e Inglaterra, aunque confesó que le atrae especialmente medirse a una de ellas.

La estrella de los Gunners declaró a GQ: «Todas son fuertes, pero si tuviera que elegir, diría Argentina».

Recuerda la final perdida en 2022: «Cuando un equipo te gana un partido así, quieres revancha».

A pesar de la presión que implica vestir la camiseta de Francia, Saliba lo ve más como un orgullo que como una carga: «Es una gran responsabilidad, pero también un honor. Muchas leyendas ya la llevaron».

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