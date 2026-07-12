No deja de hacer historia... Messi bate un nuevo récord

Lionel Messi alcanzó su décima asistencia en Mundiales, un récord que lo consagra como el mejor creador de juego de la historia. En los cuartos de final contra Suiza, el sábado, el astro de 39 años envió un preciso corner en el minuto 10 que Alexis Mac Allister convirtió en el 1-0.

A los 39 años, el astro argentino envió un pase preciso desde un córner en el minuto 10 a Alexis McAllister, quien marcó el 1-0. Así, Messi añadió otro hito a su legendaria carrera.

El jugador más destacado en todo

Con este logro, Messi se convierte en el jugador con más participaciones, partidos, victorias, goles y asistencias en la historia de la Copa del Mundo, marca que nadie ha alcanzado en el torneo más antiguo del mundo.

A sus 39 años, vive un torneo inolvidable.

Con ocho goles y dos asistencias, lidera el ataque de la selección de Lionel Scaloni en los momentos más difíciles.