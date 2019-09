Nicolás Muñoz no piensa en el récord de Williams Reyes

El delantero panameño tiene 265 goles y Reyes 294.

Nicolás Muñoz no sueña en ser el goleador histórico del fútbol salvadoreño, lugar que tiene un solo dueño por ahora: Williams Reyes, quien se retiró del fútbol recientemente y aún tiene la marca como goleador histórico.

“No la busco, siempre he dicho que no busco, no me empecino en ese récord; pero estando bien y estar anotando obviamente me estoy acercando a esa meta, pero es algo que no me roba el sueño y lo que espero es que sigamos así, anotando goles”, explicó el panameño al periódico “El Gráfico”.

Actualmente, Nicolás Muñoz juega en El Vencedor y suna ocho goles en 10 partidos jugados, nada mal para uno de los históricos del fútbol salvadoreño.