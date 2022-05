Nicolás Carrera no le cierra la puerta al Tri: "El amor que le tengo a México y Estados Unidos es el mismo"

Nicolás Carrera es uno de los talentos más importantes que actualmente se disputan México y Estados Unidos, cuya rivalidad atraviesa uno de sus momentos más intensos tras los recientes enfrentamientos entre ambos en Copa Oro, Liga de Naciones y Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022.

Se trata de un futbolista de apenas 20 años, que dio el salto desde el Dallas FC al Holsten Kiel de la Segunda División alemana. Tiene la capacidad para desempeñarse como volante de contención y también como defensa central, siendo esta una de las razones por la que muchos lo comparan con Edson Álvarez.

El talento mexicoamericano jugó con las categorías inferiores del Tri, pero el Mundial Sub 17 lo disputó con Estados Unidos y muchos especularon con que esto se tratara de una decisión definitiva. Pese a ello, Carrera aclara que aún no sabe con quién jugará en la mayor.

“Nací en un país, pero crecí en otro con mi familia. En ese momento me sentí un mexicoamericano y orgullosamente digo que tengo esas dos patrias, que puedo representar a esos dos países y lo siento en mi corazón. No me siento ni más mexicano que americano ni al revés, porque el amor que le tengo a ambos es el mismo", dijo Carrera en entrevista con la app Futbol Alemán.

En ese sentido, el defensa destacó la importancia que tiene tomar una decisión de este tipo y lo complicado que le resulta debido al amor que siente por ambos países. Es por eso que Carrera no le cierra la puerta a la Selección mexicana y además reconoce que le haría mucha ilusión disputar un Mundial mayor, independientemente del país al que represente.

"Para cualquier jugador un Mundial es un sueño, pero no se compara con uno mayor. Es un sueño, aunque en el momento que tienes que decidir por cuál selección vas a jugar, hay muchos factores que afectan, pero debe venir del corazón. Es una decisión muy difícil, te quita el sueño y cualquiera que lo haya pasado te lo dirá también. No es como que mandas una selección a la fregada y te vas con otro, es muy complicado", concluyó.