"Creo que la decisión se va a saber más pronto que tarde, y nos va a dejar tranquilos a todos", dice Nico Williams a "El Periódico de España".

Nico Williams es uno de los delanteros más en forma de LaLiga. El internacional español del Athletic Club de Bilbao está teniendo una gran temporada con 'Los Leones' y en las últimas horas atendió a "El periódico de España", concediendo una extensa entrevista en la que se refirió a su futuro, asegurando que ya tiene "una decisión tomada".

Nico, que tiene contrato en San Mamés hasta junio de 2024, será uno de los jugadores más buscados del mercado teniendo en cuenta esa circunstancia, y ya ha sido vinculado con grandes clubes de LaLiga como Barcelona, Real Madrid, además de equipos de la Premier League inglesa.

Sin embargo, Williams es cauto y asegura: "Que equipos grandes como Barça, Madrid o clubes de Inglaterra estén pendientes de mí quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo. Yo tengo clara la decisión que quiero tomar, pero al final esto es algo que llevan mis representantes, que llevan conmigo desde que tenía 11 años. Y están mis padres, mi hermano... Ya se verá, pero estoy muy tranquilo y quiero segur así".

Preguntado acerca de si será una decisión suya o será algo consensuado, Nico contestó: "Será una decisión de todos, no solo soy yo. También están mi familia, están mis amigos, mis representantes... No es solo una cuestión de Nico porque al final la familia para mí es muy importante y tiene un papel decisivo en esta decisión".

Y consultado acerca de si comunicará la decisión con tiempo para que no interfiera en el final de Liga y en la Eurocopa, respondió: "A mí al final el ruido tampoco me gusta. No me gusta que la gente hable mentiras, que se generen rumores que no son ciertos. La gente habla un montón y eso me incomoda. Creo que se va a saber más pronto que tarde, pero se va a saber y creo que eso nos va a dejar tranquilos a todos. No hemos puesto una fecha límite, pero estamos siguiendo unas pautas que nos hemos marcado. Como te he dicho, estoy tranquilo, son cosas que están llevando mis representantes y quiero que siga siendo así".