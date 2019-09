Nico Carrera, el otro ‘Edson Álvarez’ que Estados Unidos se robó

Carrera milita en las Academias del FC Dallas de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Por: Salvador Pérez | @YoSoyChavaPerez

Nicolás Carrera, defensor mexicoamericano de 17 años que forma parte del equipo Sub 17 del , se ha visto en un espejo como Edson Álvarez, mexicano que fue vendido por el América al de .

A mil 820 kilómetros de , ciudad de origen, Carrera busca hacer su propia historia tanto en MLS como en la Selección de , combinado al que decidió representar por encima de .

“Me siento que soy mucho como Edson Álvarez en el estilo de juego, en lo físico nos parecemos mucho y también en el juego porque como él puede jugar de central o como contención, yo puedo hacer lo mismo, tengo esa flexibilidad de juego igual que él, y además de eso la forma en que jugamos es muy parecida también”, dijo Carrera en entrevista exclusiva con Goal.

Antes de ser ‘robado’ por Estados Unidos, Nico se coronó con México Sub 17 en el torneo internacional de Niigata. Señaló no haber sufrido bullying por su doble nacionalidad, como ha sucedido en el vestidor de otros representativos en el pasado.

“Nunca se burlaron de mí, nunca me faltaron al respeto mis compañeros de México, cuando llegué a mi primer llamado con ellos me trataron muy bien, me ayudaron a integrarme con ellos, cuando me los encontré en Holanda con la selección de Estados Unidos todo fue muy amigable con ellos”, dijo.

El zaguero hidalguense detalló los motivos de la decisión que hizo que México perdiera una de sus promesas a futuro. “Le tengo mucho amor a las dos naciones, nací en México pero crecí en Estados Unidos, gracias a dios tuve la oportunidad de representar las dos naciones, tuve pláticas con las dos federaciones (…) al final del día decidí representar a Estados Unidos porque creo es lo mejor para mi y para mi carrera futbolística, estoy muy orgulloso de representar a las barras y las estrellas”.

Para el cambio, Carrera fue contactado por Raphael Wicky, entrenador suizo que está a cargo del conjunto juvenil de los Estados Unidos. “Las dos federaciones son muy buenas, tienen muy buena gente manejando todo, en mi caso tuve más comunicación con Wicky, todo fue muy directo y acabé escogiendo a Estados Unidos. Sentía que en Estados Unidos tenía más oportunidad para llegar al siguiente nivel en mi carrera futbolística”.

En referencia a los casos de Alejandro Zendejas y Juan Pablo Ocegueda, quienes decidieron no jugar más para Estados Unidos por integrarse a , mencionó que “cada caso es diferente, ellos tomaron su decisión, uno nunca sabe lo que es mejor para el otro, no puedo hablar por ellos, no sé lo que los hizo irse para México, jugar para Estados Unidos es un gran honor, yo me siento muy orgulloso de poder ponerme la camisa americana”.

Aclaró que aún puede formar parte del Tri, aunque su presente está con Estados Unidos. “Todavía puedo jugar con México, la FIFA me permite hacer un cambio para jugar con México antes de que debute con la mayor de Estados Unidos en un juego oficial de FIFA. Este es mi presente y eso es en lo que estoy enfocado, amo a los dos países, dios definirá mi futuro. Para mí es momento de estar enfocado en lo que viene”.

Carrera pasó por un cuadro filial del FC Dallas desde que llegó a los 12 años a la ciudad texana, pero fue hasta el evento nacional de Allstate Sueño Alianza que recibió ofertas de catorce clubes de y para sumarse a sus inferiores. Aunque tuvo una corta estancia en fuerzas básicas del Pachuca, decidió jugar con las academias del club estadounidense.