Neymar testifica por las acusaciones de violación

La estrella de Brasil habló con las autoridades locales a raíz de las recientes denuncias de Najila Trindade.

Neymar declaró ante los fiscales brasileños durante cinco horas este jueves a raíz de las denuncias de violación hechas por la mujer de 26 años, Najila Trindade, que acusó a la estrella de Paris Saint-Germain de violarla en un hotel de París, unos incidentes que tuvieron lugar el 15 de mayo y que califica como "una agresión y una violación".



El jugador ha negado con vehemencia las acusaciones que se le imputan y no ha sido acusado de ningún delito por las autoridades brasileñas. El jueves, Neymar prestó testimonio a las autoridades de Sao Paulo durante cinco horas antes de hacer una declaración a la prensa.



"Seré breve ... solo quiero agradecer el apoyo y la atención de todos los que me enviaron mensajes. Y decir que estoy tranquilo. La verdad aparecerá, tarde o temprano. El único deseo que tengo ahora es que este caso termine lo más rápido posible", explicó.



Antes de que hablara Neymar, los tres fiscales que lo interrogaron también hicieron una breve declaración ante los medios locales. "Respondió a todas las preguntas. De ahora en adelante, la comisionada Juliana Bussacos tomará las otras medidas necesarias para concluir la investigación. Como la investigación es confidencial, no podemos decir nada sobre estas investigaciones. Respondió todas las preguntas de manera satisfactoria. Negó el crimen", detallaron.



La estrella de había hablado previamente con la policía de Río de Janeiro sobre la publicación de vídeos y mensajes presuntamente de la denunciante en su cuenta de Instagram sin su aprobación. A este respecto, el padre de Neymar afirmó que prefería "un delito en Internet al de violación" y dijo que las imágenes fueron censuradas y que el nombre de la mujer no fue revelado.



Después de testificar para esa investigación por Delitos Virtuales el jueves, Neymar agradeció a los aficionados por su apoyo, mientras que su abogada, Maira Fernandes, afirma estar segura de que su cliente será declarado inocente.



A nivel deportivo, Neymar debía liderar a Brasil en la de este verano, pero sufrió una lesión en el tobillo contra en un amistoso previo al torneo y dejó su sitio en el equipo al extremo del Willian y estará cuatro semanas de baja.