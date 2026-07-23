Neymar volvió a generar polémica en Brasil tras ausentarse del último partido de su equipo, el Santos, en el momento en que participaba en un torneo de póker que se prolongó durante dos días en la ciudad de São Paulo.

La participación de Brasil en el Mundial 2026 terminó con su eliminación ante Noruega, por lo que Neymar dispuso de varios días de descanso, en medio de las expectativas de su regreso para disputar la etapa decisiva de la temporada. Sin embargo, su ausencia del último partido desató una amplia ola de críticas.

El diario "As" señaló que Neymar recibió duras críticas por su nivel durante el Mundial bajo la dirección del técnico Carlo Ancelotti, ya que muchos consideraron que no aportó lo que se esperaba de él, además de mostrarse poco motivado para volver a la competición.

En un vídeo que publicó a través de sus cuentas oficiales desde el centro de entrenamiento del Santos, Neymar dijo: "Estaba aquí preparándome para la segunda sesión de entrenamiento y me acordé de que mucha gente habló de que jugué al póker en mi día libre".

Y añadió: "Entrené por la mañana, no jugué el partido y luego volví a los entrenamientos. Era mi día libre y, aun así, siguen hablando. Estoy preparándome para entrenar. ¿Puedo entrenar o van a seguir criticándome también? Ocúpense de sus propios asuntos".

Pese a la ausencia de Neymar, el Santos logró una amplia victoria por 4-1 sobre el equipo de la Universidad Central de Venezuela, acercándose a la clasificación para la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

Las previsiones apuntan a la posibilidad de que Neymar regrese a la competición el próximo sábado, cuando el Santos se enfrente al Chapecoense en el marco del Campeonato Brasileño.