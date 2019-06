El primer paso de Neymar si quiere volver: pedir perdón al barcelonismo

Como avanzó GOAL el pasado noviembre, Neymar Junior ya sabe qué hoja de ruta debe seguir si quiere volver al Barcelona.

Lo que parecía imposible empieza a parecer algo posible. Tal y como avanzó Goal el pasado mes de noviembre, Neymar Junior ya sabe qué hoja de ruta debe seguir si quiere volver al . Y después de que el le haya puesto en el mercado, siempre y cuando llegue una buena oferta, el brasileño estudia sus próximos pasos. Neymar sabe que, si quiere salir del PSG, necesitará dar un paso al frente y actuar de forma pública para dejar claro que se equivocó fichando por el club parisino y pidiendo perdón por la manera de irse en su día de la Ciudad Condal

El brasileño no es feliz en París, sigue filtrando a su entorno que quiere salir y mantiene una excelente relación con los pesos pesados del vestuario culé, como Suárez, Piqué o Messi. Hace meses que es consciente de su salida del Barça fue un gran error, en el fondo y en las formas. Ahora se arrepiente y quiere volver. Su entorno ya ha contactado con varios directivos azulgrana para sondear si su retorno, por complicado que parezca, sería factible.

Neymar ya sabe qué pasos debe dar si quiere regresar: debe pedir perdón públicamente por la manera en la que se fue del Barça, debe rebajarse el sueldo notablemente y debe retirar las demandas contra el Barcelona que todavía están pendiente de su resoución en los tribunales.

Ahora será el brasileño el que tenga que demostrar si pone toda la carne en el asador para volver o si , por el contrario, no se atreve a dar un paso al frente y sigue en el PSG. Según ha podido saber Goal, la directiva de Bartomeu lo tiene claro: si Neymar no cumple con la hoja de ruta, no volverá al Barça. Ahora es el turno de Neymar. Si desea volver con sus excompañeros en el Barça, el primer paso consistirá en pedir perdón