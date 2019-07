¿Otra señal? Neymar, fuera de la lista del PSG para enfrentar al Nuremberg

El brasileño no figura entre los 23 convocados del equipo francés. ¿Otro argumento para alejarse de París?

Todas las señales parecen terminar en una misma conclusión: Neymar está cada vez más lejos de continuar su carrera en . El último signo apareció este sábado, cuando se confirmó que el futbolista no fue convocado para viajar hacia y disputar un amistoso ante el Nuremberg.

Fueron 23 los citados en total, pero el nombre del brasileño no apareció. ¿Esperado? En parte, sí, aunque no deja de llamar la atención, en el medio de tantos rumores y versiones sobre su futuro.

Además del , la parece meterse también en esta gran novela llena de capítulos. El , sin ser tan claro, da a entender que no quiere el club catalán compre a la estrella. Entonces, por supuesto, debe buscar otro comprador: en Turín no descartan la operación, pese a no estar tan convencidos.

El jeque Nasser Al-Khelaifi, dueño de la institución francesa, ya rechazó una jugosa oferta azulgrana, que incluía a Dembélé, a Coutinho y 40 millones de euros.