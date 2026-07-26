Neymar estalla de furia: basta de mentiras

La estrella brasileña Neymar da Silva rompió su silencio de forma contundente para desmentir los rumores sobre una supuesta reprimenda a jóvenes jugadores del Santos durante el descanso del empate ante el Chapecoense (2-2), calificando las informaciones periodísticas de "mentiras malintencionadas" y asegurando que lo ocurrido fue una reprimenda colectiva a todo el equipo y no un ataque dirigido a individuos concretos.

Según reveló el diario brasileño "Globo Esporte", Neymar descargó su ira contra dos de sus compañeros más jóvenes entre las dos partes del encuentro, llegando a llamar "idiota" a Gabriel Bontempo y sugiriéndole que jugara con el Chapecoense, colista de la liga brasileña, la próxima temporada.

También criticó y puso en duda las cualidades técnicas de João Ananias, quien marcó un gol en propia puerta en el minuto 62, lo que provocó un amplio malestar entre los jugadores, el cuerpo técnico y los miembros de la junta directiva.

Respuesta incendiaria a través de Instagram

Neymar se apresuró a responder de manera tajante mediante un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, en el que afirmó: "Veo que están circulando algunos rumores sobre una reprimenda mía a los jugadores más jóvenes en el vestuario. Eso no es cierto en absoluto. Pido a quien haya difundido esto que no lo haga, no mientan".

Y añadió con un tono firme: "Pueden preguntar a cualquiera en el vestuario, fue una reprimenda al equipo. Hablé yo, habló Lucas, Arão, Gabi y Brazão... todos, y por supuesto que hubo reprimendas, porque somos competidores que quieren ganar, pero no hubo ninguna reprimenda a los jugadores más jóvenes".

Rechazo tajante a las mentiras

El exjugador del Barcelona y del Paris Saint-Germain insistió en su total rechazo a lo que describió como "mentiras", declarando: "De ahora en adelante, no aceptaré esas mentiras que publican en internet. La reprimenda en el vestuario, sea quien sea quien la haga, es algo normal. Quienes publican estas informaciones malintencionadas y falsas no entienden nada, no saben lo que es el fútbol y nunca han formado parte de un equipo".

Celebración extraña y tarjeta amarilla

Neymar había acaparado los focos en el partido con su extraña forma de celebrar el gol del 1-0 en el minuto 36, cuando primero imitó jugar al póker y después corrió hacia el banderín de córner para usarlo como un palo de golf, en un claro mensaje a sus críticos, antes de recibir una tarjeta amarilla por empujar a dos jugadores rivales, lo que significa que se perderá el próximo partido por acumulación de amonestaciones.