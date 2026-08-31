Neymar dedica un bonito homenaje a Memphis Depay

Memphis Depay jugó por primera vez desde marzo los 90 minutos completos con Corinthians. Ocurrió en la madrugada del domingo al lunes ante Santos, que se impuso por 0-1 en la Serie A brasileña.

El único gol del partido llegó en el minuto 33. Christian Oliva marcó tras un rechace, después de que Neymar estrellara en el palo un lanzamiento de falta ejecutado con mucha clase. Corinthians ya no logró remontar después de ese golpe. Memphis disputó los 90 minutos con Corinthians, pero no pudo ver puerta.

Tras la victoria por 0-1, Neymar tuvo unas bonitas palabras hacia Memphis. La estrella brasileña llevó una cinta en la cabeza ante Corinthians y, según explicó él mismo, fue un homenaje al neerlandés.

«Era por Memphis. Me había olvidado la cinta que me regaló el año pasado, así que ahora se la pedí. Voy a jugar con ella el resto de la temporada. En el campo somos rivales, pero fuera de él somos amigos», declaró Neymar en los medios brasileños.

Memphis necesita minutos para entrar en los planes de Xavi, el nuevo seleccionador de Países Bajos. El delantero era una pieza fija con Ronald Koeman, pero está por ver cómo será su futuro con la selección neerlandesa bajo las órdenes del técnico español.

«No me importa la edad, no me importa un nombre», dejó claro Xavi la semana pasada durante su presentación en el centro de la KNVB en Zeist.

Xavi anunciará pronto su primera convocatoria de Países Bajos. La selección neerlandesa comenzará la Liga de las Naciones el 24 de septiembre, con Alemania como primer rival en la fase de grupos.