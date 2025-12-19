Newcastle vs Chelsea, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Newcastle United y Chelsea están listos para enfrentarse este sábado 20 de diciembre a las 13:30 horas de España en St James’ Park en uno de los partidos destacados del fin de semana de la Premier League. Se espera que el choque entre los Magpies de Eddie Howe y los Blues de Enzo Maresca sea explosivo dado lo que está en juego. Con ambos equipos albergando aspiraciones de terminar entre los cuatro primeros, este encuentro podría tener una influencia significativa en la carrera por la clasificación europea.

Newcastle encara el concurso decidido a reafirmar su autoridad en casa, habiendo construido una reputación de intensidad y energía en Tyneside. La atmósfera eléctrica a menudo ha sido decisiva contra oponentes del top seis, y Howe esperará lo mismo una vez más. Aunque su forma ha sido inconsistente en ocasiones esta temporada, las Urracas siguen siendo peligrosas, especialmente cuando juegan contra equipos que no se defienden en profundidad.

A pesar de su derrota a manos del Sunderland en su último encuentro, los hombres de Howe pueden acercarse a tres puntos de su próximo rival, el Chelsea, si ganan. Los Blues llegan al Noreste con la intención de mantener el progreso bajo Maresca y construir consistencia, habiendo tenido altibajos hasta ahora esta temporada. El club londinense ha mostrado destellos de su calidad, mezclando la exuberancia juvenil con una creciente disciplina táctica, pero los resultados no han llegado con la consistencia requerida.

Su juego de ataque, a menudo impulsado por el ritmo y la creatividad entre líneas, puede complicar cualquier defensa, pero siguen existiendo dudas sobre su capacidad para controlar los partidos fuera de casa. Un resultado positivo en St James’ Park sería una fuerte declaración de intenciones para el equipo de Maresca, dado que la mayoría de los equipos de élite han tenido dificultades allí.

Chelsea tiene la oportunidad de acercarse a dos puntos del Aston Villa, que ocupa el tercer lugar, antes de que el conjunto del West Midlands enfrente al Manchester United el domingo. Históricamente, este partido ha brindado drama, particularmente en Tyneside, donde Newcastle ha disfrutado de éxitos notables en encuentros recientes. Con ambos equipos deseosos de fortalecer su posición en la liga, este enfrentamiento tiene todos los ingredientes de un choque competitivo y entretenido de la Premier League.

Aquí en GOAL, te presentamos toda la información sobre cómo ver este partido de la Premier League:

Cómo ver Newcastle vs Chelsea, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido será transmitido por DAZN en España, así como por TNT Sports y HBO Max en México. Por su parte, en Sudamérica el juego va por ESPN y Disney+ Premium y en Estados Unidos por Universo y USA Network.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

Hora de inicio del partido Newcastle United vs Chelsea

Premier League - Premier League St James' Park

El partido se juega este sábado 20 de diciembre en el estadio St. James Park a las 13:30 horas, tiempo de España.

México: 06:30 horas

06:30 horas Argentina: 09:30 horas

09:30 horas Estados Unidos:08:30 horas (tiempo del Este)

Noticias de equipos y plantillas

Últimas Noticias de Newcastle United

Se espera que el equipo de Howe esté sin el defensor clave Dan Burn, quien se está recuperando de una lesión en las costillas que sufrió en el derbi contra el Sunderland.

Mientras tanto, el portero Nick Pope todavía se está recuperando de un problema muscular y probablemente no jugará, con Aaron Ramsdale continuando bajo palos.

El lateral Kieran Trippier tiene un problema en el tendón de la corva con el que está lidiando, y Sven Botman está tratando una lesión en la espalda.

El delantero William Osula tiene una lesión en el tobillo, pero el regreso de Yoane Wissa de una lesión que lo mantuvo fuera la mayor parte de la campaña será un gran impulso.

Últimas Noticias de Chelsea

Chelsea estará sin el delantero Liam Delap, quien sufrió un posible hombro dislocado en el enfrentamiento de Chelsea con Bournemouth a principios de este mes.

El defensor Levi Colwill todavía está en el largo camino hacia la recuperación de la lesión del ligamento cruzado anterior que sufrió en el verano, con el fichaje del verano Dario Essugo también ausente.

Romeo Lavia sigue fuera debido a una lesión en el muslo, mientras que Estevao Willian también se espera que no juegue contra las Urracas debido a un problema muscular.

Marc Cucurella y Moises Caicedo están disponibles para el Chelsea después de cumplir sus respectivas suspensiones.

