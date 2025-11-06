New York Jets vs Cleveland Browns: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Cleveland Browns se dirigirán a enfrentar a los New York Jets este domingo en el MetLife Stadium, mientras ambos equipos se enfrentan en un crucial enfrentamiento de la Semana 10 de la NFL.

Los Jets llegan a este partido frescos tras su semana de descanso y con un poco de impulso después de finalmente añadir una victoria a su cuenta con ese salvaje tiroteo de 39-38 en Cincinnati. Cleveland también tuvo su descanso en la Semana 9, aunque su tiempo libre llegó después de una dura derrota 32-13 en Nueva Inglaterra.

Ahora, ambos equipos regresan descansados. La pregunta es sencilla. ¿Cuál grupo hace los ajustes correctos y toma el control después de la semana de descanso?

Hora de inicio del partido New York Jets vs Cleveland Browns

Los Jets y los Browns se enfrentarán en la Semana 10 de la temporada de la NFL en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, el domingo 9 de noviembre, comenzando a la 1:00 pm ET.

Noticias del equipo de los New York Jets

Para los New York Jets, Justin Fields ha sido su arma de doble amenaza, lanzando para 1,089 yardas y cinco touchdowns mientras completa el 64.1% de sus pases. También ha añadido 288 yardas y tres anotaciones por tierra. En el backfield, Breece Hall continúa impresionando con 581 yardas por tierra a un eficiente promedio de 5.0 yardas por acarreo, mientras que Garrett Wilson (dudoso) sigue siendo el receptor principal de los Jets con 395 yardas y cuatro touchdowns. A pesar de destellos de potencial, Nueva York sigue buscando su primera victoria en casa de la temporada.

Defensivamente, Jamien Sherwood lidera la carga con 75 tacleadas, mientras que Will McDonald IV (3.0 capturas) y Quinnen Williams proporcionan la presión al pasador. Los equipos especiales han sido un raro punto brillante, Nick Folk está perfecto en 17 de 17 en goles de campo, incluyendo un largo de 58 yardas. Sin embargo, la defensa de los Jets no ha podido rescatar consistentemente a su tambaleante ofensiva, que sigue teniendo dificultades para poner puntos en el tablero.

Informe de lesiones de los Jets: Nueva York enfrenta sus propios problemas de lesiones antes del partido. Garrett Wilson ha estado limitado por un problema de rodilla y su disponibilidad aún está en el aire. Tyrod Taylor también está dudoso con una preocupación en la rodilla. Stone Smartt está lidiando con una lesión en el cuádriceps. Jay Tufele y Kiko Mauigoa han sido etiquetados como dudosos. Kene Nwangwu permanece en el protocolo de conmociones cerebrales y necesitará autorización antes de ver el campo.

Noticias del equipo Cleveland Browns

Los Cleveland Browns han pasado por varios mariscales de campo esta temporada, con Dillon Gabriel actualmente tomando las riendas. Gabriel ha lanzado para 702 yardas, acumulando cinco touchdowns contra dos intercepciones, mientras completa el 59.9% de sus pases. Harold Fannin Jr. ha sido su principal objetivo, logrando 38 recepciones para 352 yardas y dos anotaciones, mientras que David Njoku ha contribuido con 260 yardas y un par de touchdowns. Si está activo, Quinshon Judkins, listado como cuestionable, continúa liderando el juego terrestre de los Browns con 486 yardas por tierra y cinco touchdowns en 118 acarreos.

En el lado defensivo, Myles Garrett ha sido una vez más una fuerza, liderando el equipo con 10 capturas. Maliek Collins (3.5) y Alex Wright (3.0) han contribuido con presión constante desde el borde, mientras que Carson Schwesinger ancla la unidad con 64 tacleadas. La secundaria ha estado tranquila, con Rayshawn Jenkins contabilizando la única intercepción del equipo.

Informe de Lesiones de los Browns: Cleveland tiene a un puñado de contribuyentes clave en la columna de cuestionables para el domingo. Shedeur Sanders está lidiando con un problema de espalda y su estado será monitorizado de cerca. Isaiah Bond junto con Quinshon Judkins, Tyson Campbell, Rayshawn Jenkins y Carson Schwesinger están manejando lesiones no especificadas y permanecen inciertos para jugar. Adin Huntington está pasando por el protocolo de conmoción cerebral. Sin embargo, hay una noticia un poco alentadora. Cedric Tillman ha sido activado de la reserva de lesionados tras un problema en los isquiotibiales y también se encuentra oficialmente listado como cuestionable.

Ver y transmitir en vivo Jets vs Browns en EE.UU.

El juego de Jets vs Browns en la Semana 10 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los fanáticos también pueden ver la cobertura en Paramount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se publicarán más detalles sobre dónde ver el juego en Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Jets vs Browns en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados a la acción,NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Jets vs Browns

El enfrentamiento entre los Jets y los Browns está programado para el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, un lugar que alberga hasta 65,326 aficionados y promete un ambiente candente el día del juego.

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con la entrada comenzando en $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000 y alcanzando un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar entradas para los partidos de la NFL.

Jets vs Browns Fantasy Football

El coordinador defensivo Aaron Glenn no ha nombrado oficialmente a su mariscal de campo titular saliendo de la semana de descanso. La expectativa general es que Justin Fields se ganó un poco más de tiempo extra después de guiar al equipo a su primera victoria en la Semana 8. Fields sigue siendo la definición de éxito o fracaso en fantasía. Ha registrado cuatro semanas como uno de los doce mejores anotadores en la posición y ha terminado en la posición de QB28 o inferior en sus otras tres actuaciones. Tres de esos fuertes desempeños fueron contra Dallas, Miami y Cincinnati.

Breece Hall (11.3 puntos proyectados) explotó con 147 yardas por tierra y encontró la zona de anotación dos veces en la Semana 8. Incluso lanzó un pase de touchdown. Ese juego crea una oportunidad ideal para vender alto. El próximo calendario contra Cleveland y Nueva Inglaterra es tan difícil como se puede. La ofensiva de Nueva York sigue siendo impredecible.

Hay al menos una buena noticia en el juego aéreo. Garrett Wilson regresó a los entrenamientos el miércoles después de perderse varias semanas debido a un problema en la rodilla. Parece estar encaminándose hacia un regreso en la Semana 10, aunque todavía no hay nada seguro. Cuando esté de vuelta en el campo, toda la ofensiva se beneficia.

Ha sido un tramo difícil para Dillon Gabriel desde que asumió como titular. Ha completado solo el 59.9% de sus pases, lo cual lo ubica en el puesto 31 de la liga. Sus 4.9 yardas por intento están en último lugar entre los mariscales de campo calificados. Sus 8.3 yardas por finalización también están en el fondo. El entrenador en jefe Kevin Stefanski está delegando las tareas de llamar a las jugadas ofensivas a Tommy Rees después del descanso en busca de una chispa. Gabriel se perfila como un QB2 de menor rango, aunque este es su enfrentamiento más favorable desde que asumió.

Quinshon Judkins (12.3 puntos proyectados) es considerado una sólida opción de fantasía para la Semana 10. Se espera que su volumen, salud mejorada y un enfrentamiento favorable puedan elevarlo al territorio de un RB2 de alto nivel. Incluso hay una posibilidad de producción como RB1 de bajo nivel si los Jets vuelven a tener problemas en el apoyo a la carrera.

Predicciones del juego entre Jets y Browns

Los New York Jets deberían encontrar suficiente ofensiva para superar a la aguerrida defensa de los Cleveland Browns el domingo. Es probable que los problemas continuos de Cleveland en el lado ofensivo del balón resurjan en el camino, dando a los Jets oportunidades para capitalizar. Se espera que Nueva York provoque algunos errores costosos del mariscal de campo Dillon Gabriel y convierta uno de ellos en una puntuación decisiva al final del juego.

Predicción del Resultado Final: New York Jets 26, Cleveland Browns 20.

Probabilidades de Apuestas Jets vs Browns

Spread

Browns +1.5 (-105)

Jets -1.5 (-115)

Moneyline

Browns: +110

Jets: -130

Total

36.5 (Más de -115/Menos de -105)