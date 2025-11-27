New York Jets vs Atlanta Falcons: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Atlanta Falcons llegan a la Semana 13 con el objetivo de acumular victorias consecutivas después de superar a los Saints 24-10 el domingo en Nueva Orleans. Fue una de las actuaciones más impresionantes del año para Atlanta, y esperan llevar ese impulso hacia el norte.

Por otro lado, los New York Jets están tratando de detener la sangría. Después de encenderse brevemente con victorias consecutivas sobre los Bengals y los Browns, Nueva York ha tropezado nuevamente, perdiendo dos seguidos antes de este enfrentamiento en el MetLife Stadium.

Ambos equipos llegan con algo que demostrar, Atlanta buscando mantenerse en racha, y los Jets desesperados por estabilizar el rumbo mientras el calendario avanza hacia diciembre.

Horario del partido New York Jets vs Atlanta Falcons

Los Jets y los Falcons se enfrentarán en la Semana 13 de la temporada de la NFL en el MetLife Stadium en East Rutherford, NJ, el domingo 30 de noviembre de 2025, comenzando a la 1:00 pm ET o 10:00 am PT.

Noticias del equipo New York Jets

Tyrod Taylor reemplazó a un Justin Fields indudablemente por debajo del promedio, y aunque los Jets de alguna manera superaron a Baltimore 282–241 en yardas totales, solo lograron 10 puntos en una derrota de 23–10. En sus últimos cinco encuentros, Nueva York está anotando solo 19.2 puntos por partido mientras permiten 24.2 en el otro extremo. Con esta ofensiva apenas funcionando en sus mejores días, la defensa de Aaron Glenn no puede permitirse que Bijan Robinson encuentre espacio o actúe en campo abierto. Una gran jugada podría cambiarlo todo.

En noticias de la plantilla, el esquinero Kris Boyd (abdomen) ha sido trasladado a la reserva de lesionados.

Reporte de Lesiones de los Jets: Kris Boyd – reserva de lesionados, Garrett Wilson – reserva de lesionados

Noticias del equipo Atlanta Falcons

Atlanta seguirá confiando en la mentalidad de "el próximo hombre" en la posición de receptor abierto, con Darnell Mooney y David Sills V asumiendo roles más importantes. Ambos receptores encontraron la zona de anotación por primera vez esta temporada en la victoria de la semana pasada sobre New Orleans, dando un impulso muy necesario al juego aéreo.

Kirk Cousins sigue al mando en el centro después de que Michael Penix Jr. se sometiera a una cirugía el martes para reparar un ACL parcialmente desgarrado. La lesión oficialmente deja al novato fuera durante un futuro previsible y pone a Cousins firmemente de regreso en el asiento del conductor.

El problema de las lesiones no se detuvo ahí. El polivalente back defensivo Billy Bowman Jr. también se sometió a una cirugía esta semana para abordar lo que se ha informado como un Aquiles roto, poniendo a prueba aún más la profundidad de Atlanta en la parte trasera. WR Drake London (rodilla) y LB Josh Woods (isquiotibiales) están ambos en la lista de cuestionables para el juego del domingo.

Informe de los Falcons: Tyrone Wheatley Jr. – reserva de lesionados, Billy Bowman Jr. – reserva de lesionados, Josh Woods – fuera, Drake London – dudoso.

Ver y transmitir en vivo Jets vs Falcons en EE. UU.

El enfrentamiento entre los Jets y los Falcons en la Semana 13 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo a nivel nacional por FOX. Los aficionados pueden seguir la cobertura enFubo (prueba gratis hoy).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de streaming, se anunciarán pronto, así que estén atentos a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Jets vs Falcons en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados a la acción,NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte entretenido durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Jets vs Falcons

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de diferentes niveles: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, llegando hasta $10,406 para los mejores asientos.

Consulta el enlace a continuación para obtener un desglose completo de cómo comprar boletos para los partidos de la NFL.

Jets vs Falcons Fantasy Football

El domingo marcó el primer inicio de Kirk Cousins desde que Michael Penix Jr. fue descartado para la temporada, y el veterano no perdió el ritmo. Se mostró agudo y estable, lanzando para aproximadamente 200 yardas y dos touchdowns, mientras limitaba el daño a una sola pérdida de balón. El calendario se volverá más difícil, por lo que es probable que haya obstáculos en el camino, pero el eventual regreso de Drake London debería darle un gran impulso cuando vuelva a estar en la alineación.

Esta semana se presenta bien para Bijan Robinson, uno de los corredores más completos del juego. Si está saludable, los gerentes de fantasía deberían alinearlo con plena confianza en la Semana 13. Mientras tanto, Darnell Mooney obtiene una mayor participación en el juego aéreo de los Falcons, pero aún se perfila más como un WR3 marginal o una opción flexible — útil, pero las expectativas deben ser modestas.

En Nueva York, Tyrod Taylor ha recuperado un puesto titular después de que Justin Fields fuera enviado al banco, y no desperdició su oportunidad. Contra los Ravens, Taylor lanzó para 222 yardas y un touchdown, además de sumar 19 yardas terrestres, continuando demostrando cómo su movilidad proporciona a las alineaciones de fantasía una base confiable cada semana. Los Jets se enfrentan a los Falcons a continuación, un enfrentamiento neutral en papel, seguido por los Dolphins y Jaguars, ambos generosos con los mariscales de campo rivales. Si estás buscando un mariscal de campo temporal, Taylor es una de las opciones más estables para la Semana 13, incluso si su techo es limitado.

Breece Hall atrapó los cuatro de sus objetivos para 75 yardas en la derrota de la Semana 12 de los Jets y casi logró un touchdown antes de perder el balón en la línea de gol. Sus 79 yardas después de la recepción fueron las mejores de la temporada y su total más alto en un juego desde 2022 contra Miami. El talento de Hall es innegable, pero hay un riesgo real de estar demasiado expuesto a la ofensiva de los Jets durante los playoffs de fantasía.

Predicciones para el partido Jets vs Falcons

En papel, los New York Jets deberían ser absolutamente los favoritos cuando reciban a los Atlanta Falcons en la Semana 13, y el enfrentamiento se alinea perfectamente para ellos. Breece Hall está preparado para una actuación monstruosa, enfrentándose a una defensa de los Falcons que ha estado cediendo yardas terrestres durante todo el año, permitiendo casi 140 yardas de carrera por juego. Si alguna vez hay una semana para que el juego terrestre de los Jets muestre su poder, es esta.

Atlanta tampoco está obteniendo mucha movilidad de Kirk Cousins, cuyo estilo estacionario en el bolsillo juega a favor de una defensa de los Jets que prospera cuando puede atacar y avanzar rápidamente. Añade el hecho de que Nueva York ha estado desesperada por un juego de recuperación, y todos los signos apuntan a que será una tarde larga para los Falcons.

Predicción: Los Jets finalmente logran reunir un desempeño completo y se apoyan en su defensa más un gran día de Breece Hall para lograr una victoria muy necesaria. Nueva York 24, Atlanta 16.

Probabilidades de apuestas Jets vs Falcons

Spread

Falcons -2.5 (-115)

Jets +2.5 (-105)

Moneyline

Falcons: -142

Jets: +120

Total

39.5 (Más de -115/Menos de -105)