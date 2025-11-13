New York Giants vs Green Bay Packers: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Green Bay Packers se dirigen a enfrentarse a los New York Giants el domingo con el partido programado para el MetLife Stadium como parte del calendario de la Semana 11 de la NFL.

Los Packers se dirigen al MetLife Stadium para un choque de la Semana 11 con los New York Giants, con el objetivo de aumentar el impulso en su búsqueda de los playoffs. Con un récord de 5-3-1 y terceros en la NFC Norte, los Packers todavía están muy dentro de la contienda por la postemporada. Mientras tanto, los Giants han soportado una campaña difícil, cayendo a 2-8 y anclados en el fondo de la NFC Este. Ambas partes estarán desesperadas por cambiar las cosas y salir con una victoria en East Rutherford.

Los Giants, ahora dirigidos por el entrenador interino Mike Kafka, esperan estabilizar el barco después de una temporada turbulenta. Aunque han logrado un respetable récord de 2-2 en casa, sus problemas en la carretera continúan con seis derrotas consecutivas fuera de MetLife. Este enfrentamiento les ofrece una oportunidad muy necesaria para redescubrir algo de forma y jugar el papel de spoiler contra un equipo de los Packers con ambiciones de postemporada.

Hora de inicio del partido Giants de Nueva York vs Green Bay Packers

Los Giants y los Packers se enfrentarán en la Semana 11 de la temporada de la NFL en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, el domingo 16 de noviembre de 2025, comenzando a la 1:00 pm ET o 10:00 am PT.

Noticias del equipo New York Giants

El entrenador en jefe interino Mike Kafka confirmó el miércoles que Jameis Winston será el elegido como mariscal de campo para los New York Giants cuando se enfrenten a los Green Bay Packers este domingo.

El mariscal de campo titular Jaxson Dart ingresó al protocolo de conmoción cerebral tras la derrota del fin de semana pasado ante los Chicago Bears y se espera que esté fuera de juego para la Semana 11. Este movimiento marca el primer ajuste significativo en la plantilla de Kafka desde que asumió el cargo de Brian Daboll, quien fue despedido a principios de la semana. Habiendo servido como asistente del entrenador en jefe y coordinador ofensivo, Kafka ha estado involucrado de cerca con los mariscales de campo durante toda la temporada.

Dart sufrió la lesión a mediados del tercer cuarto después de recibir un fuerte golpe mientras intentaba recuperar un balón suelto. Su cabeza golpeó contra el césped y tardó varios momentos en recuperar la compostura antes de dirigirse a la banca. Regresó brevemente para dos jugadas en la siguiente serie, pero fue rápidamente evaluado en la carpa médica azul y posteriormente escoltado al vestuario, donde se decretó oficialmente su baja.

La promoción de Winston empuja a Russell Wilson hacia abajo en la tabla de posiciones, señalando un nuevo comienzo bajo el liderazgo de Kafka.

La lista de lesiones de los Giants sigue siendo extensa al comenzar la semana. Dart, K Graham Gano, OL Evan Neal, S Tyler Nubin, DT Rakeem Nunez-Roches, LB Bobby Okereke, WR Darius Slayton y ER Kayvon Thibodeaux se perdieron la práctica del miércoles. Mientras tanto, el esquinero Paulson Adebo y el centro John Michael Schmitz fueron participantes limitados mientras continúan recuperándose de sus lesiones.

Getty Images

Noticias del equipo Green Bay Packers

Los Green Bay Packers comenzaron la Semana 11 de manera positiva, eliminando una larga lista de jugadores de su informe de lesiones. Aaron Banks, Kamal Hadden, Malik Heath, Josh Jacobs, Brandon McManus, Christian Watson, Malik Willis y Colby Wolden han sido retirados después de aparecer en algún momento la semana pasada, una señal bienvenida para el entrenador en jefe Matt LaFleur mientras el equipo se prepara para el enfrentamiento del domingo.

Sin embargo, no todas las noticias fueron alentadoras. El centro Elgton Jenkins fue oficialmente colocado en la lista de reservas por lesión el martes y, por lo tanto, está fuera de la lista. Dos nuevos nombres surgieron para abrir la semana, Romeo Doubs, quien completó una sesión completa a pesar de un problema menor en el pecho del lunes por la noche, y Kingsley Enagbare, quien fue limitado debido a una nueva lesión en la rodilla.

LaFleur se mantuvo cautelosamente optimista sobre Lukas Van Ness, quien se ha perdido cuatro juegos seguidos. Sin embargo, su no participación en el recorrido del miércoles no augura bien para sus posibilidades de jugar esta semana. Probablemente necesitará practicar el jueves o viernes para ser autorizado. Mientras tanto, el novato Matthew Golden fue listado como participante limitado mientras el equipo lo reintegra gradualmente, y Nate Hobbs fue una vez más excluido, lo que lo pone en peligro de perderse un segundo partido consecutivo.

Estadísticamente, la ofensiva de Green Bay se encuentra en la mitad de la tabla, promediando 23.7 puntos por juego (15º en la liga) y 314.4 yardas totales (213.7 por aire y 100.7 por tierra). Defensivamente, han sido mucho más efectivos, permitiendo solo 19.6 puntos por juego (7º mejor) y solo 258.5 yardas totales (incluyendo solo 82.6 yardas por tierra permitidas).

Jordan Love sigue liderando el camino, lanzando para 2,247 yardas, completando el 68.9% de sus pases y sumando 13 touchdowns. Josh Jacobs ancla el ataque terrestre con 608 yardas por tierra, mientras que Tucker Kraft ha emergido como el objetivo más confiable de Love, logrando 32 recepciones para 489 yardas y seis anotaciones. En defensa, Quay Walker lidera al equipo con 77 tackles (40 en solitario), Rashan Gary lidera el ataque al pasador con 7.5 capturas, y Xavier McKinney ha contribuido con dos intercepciones para destacar una secundaria disciplinada.

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Giants vs Packers en los EE. UU.

El partido de Giants vs Packers en la Semana 11 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo a nivel nacional por FOX. Fans pueden ver la cobertura enFubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se publicarán pronto, así que esté atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Giants vs Packers en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados con la acción,NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte enganchado todo el año.

Para eludir restricciones regionales o acceder al juego si está viajando al extranjero, puede ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Giants vs Packers

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. Desde ahí, los precios aumentan a través de los niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando los $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el siguiente enlace para obtener el desglose completo sobre cómo comprar entradas para partidos de la NFL.

Giants vs Packers Fantasy Football

No hubo mucho que celebrar para Jordan Love y el ataque aéreo de los Packers el lunes por la noche. Al faltar Tucker Kraft y Matthew Golden, y luego perder a Romeo Doubs a mitad del juego, Love se quedó lanzando a un grupo reducido contra una de las defensas más fuertes de la liga, y los resultados lo mostraron. Registró los mínimos de la temporada en tasa de completación (55.6%) y yardas por intento (4.9), luchando por mover el balón con ritmo.

Love ha lanzado uno o menos touchdowns en cuatro de sus últimas cinco salidas, una tendencia preocupante para un mariscal de campo que intenta solidificar su control a largo plazo en esta ofensiva. De cara a la Semana 11, es más un QB2 basado en el piso, dependiendo de si recupera a Doubs y Golden. Si esas armas regresan, hay algo de potencial, pero hasta entonces, las expectativas deben moderarse.

El único rayo de esperanza en la fea derrota de Green Bay por 10-7 ante los Eagles fue Josh Jacobs, quien sigue siendo una fuerza estabilizadora en una ofensiva por lo demás errática. Jacobs extendió su racha de touchdowns a seis juegos consecutivos, dándole 11 en el año, un total de élite, incluso si ha estado un paso detrás de los corredores de primer nivel estadísticamente. Silenciosamente, ha sido uno de los jugadores más confiables en el fútbol fantasy, y el enfrentamiento de esta semana no podría ser más invitante.

La defensa contra la carrera de los Giants ha sido destruida últimamente, cediendo un asombroso promedio de 202 yardas terrestres y 1.7 touchdowns por juego en sus últimos tres partidos. Jacobs solo ha superado los 20 puntos de fantasy dos veces en todo el año, ambas veces superando los 29, pero este podría ser fácilmente su tercer estallido. Todo indica que dominará.

Mientras tanto, Romeo Doubs (8.1 puntos de fantasy proyectados) parece estar listo para regresar, participando en una práctica completa el miércoles como se esperaba. Salvo contratiempos de última hora, se espera que esté activo contra Nueva York.

En el lado de los Giants, Jameis Winston obtiene el visto bueno como mariscal de campo con Jaxson Dart fuera por el protocolo de conmociones y Mike Kafka asumiendo el cargo de entrenador en jefe interino. Y con Winston, sabes exactamente a lo que te estás inscribiendo, la máxima montaña rusa de altos y bajos. Mostrará ese talento de elección número 1 en una jugada, y luego te dejará rascándote la cabeza en la siguiente. Es un QB2 volátil esta semana, capaz de encender el marcador o hundirlo, a veces ambos en el mismo cuarto.

Predicciones del Partido Giants vs Packers

Con Jaxson Dart (conmoción) posiblemente fuera para la Semana 11, este enfrentamiento pierde algo de su brillo. Los New York Giants carecen del ataque de tierra necesario para realmente desafiar a esta defensa de los Green Bay Packers, y la tendencia de Jameis Winston a retener el balón demasiado tiempo podría preparar el escenario para que Micah Parsons logre múltiples capturas.

Mientras tanto, incluso con sus altibajos, la ofensiva de Green Bay debería encontrar oportunidades para explotar los puntos débiles de Nueva York, especialmente en el suelo, donde los Giants están permitiendo 152.1 yardas por carrera y 5.5 yardas por acarreo, y por aire contra una secundaria vulnerable.

Probabilidades de Apuestas Giants vs Packers

Spread

Packers -7.5 (-108)

Giants +7.5 (-112)

Moneyline

Packers -420

Giants +320

Total

OVER 44.5 (-107)

UNDER 44.5 (-113)