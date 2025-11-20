New Orleans Saints vs Atlanta Falcons: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Atlanta Falcons (3-7) se dirigen al Caesars Superdome el domingo, buscando darle vida a su temporada mientras se enfrentan a los New Orleans Saints (2-8) en un choque de la Semana 12 de la NFC Sur.

Atlanta llega a este enfrentamiento con un 3-7, encontrando difícil obtener victorias fuera de casa, han logrado solo una en toda la temporada. Bajo Raheem Morris, los Falcons han luchado pero han tenido dificultades para cerrar partidos cerrados, incluyendo la desgarradora derrota de la semana pasada por 24-23 ante los New England Patriots en Foxborough, donde dejaron escapar una ventaja tardía.

New Orleans tampoco ha tenido el viaje más suave, están en 2-8, pero los Saints lograron detener su caída con una victoria de 17-7 sobre los Carolina Panthers. Tyler Shough fue el punto brillante en esa victoria, lanzando para 282 yardas y un par de touchdowns mientras mantenía la ofensiva estable durante todo el partido.

Hora de inicio del partido New Orleans Saints vs Atlanta Falcons

Los Saints y Falcons se enfrentarán en la Semana 12 de la temporada de la NFL en el Caesars Superdome en Nueva Orleans, Luisiana, el domingo 23 de noviembre de 2025, comenzando a las 4:25 pm ET o 1:25 pm PT.

Noticias del equipo de los New Orleans Saints

Los Saints parecen haber encontrado nueva vida con Tyler Shough al mando de la ofensiva. El novato consiguió 282 yardas de pase y dos touchdowns mientras completaba 19 de 27 lanzamientos, una mejora notable respecto a la era inconsistente de Spencer Rattler. Shough distribuyó efectivamente el balón, con Chris Olave acumulando 104 yardas y Juwan Johnson sumando 92, ambos consiguiendo recepciones de touchdown.

Sin embargo, Nueva Orleans sigue enfrentando importantes contratiempos por lesiones. Contribuyentes clave como Will Clapp y Kendre Miller están fuera por el año, debilitando la profundidad del equipo en la línea ofensiva y en el backfield. Esas pérdidas han hecho aún más difícil para los Saints mantener el equilibrio en la ofensiva a medida que avanza la temporada.

Informe de Lesiones de los Saints: Jack Stoll – cuestionable, Taliese Fuaga – cuestionable.

Noticias del equipo de los Atlanta Falcons

Por el lado opuesto, Atlanta ostenta una de las defensas aéreas más férreas de la NFL, permitiendo apenas 188 yardas por juego a través del aire, el sexto mejor registro en la liga. Aun así, los Falcons pueden encontrarse sin respuestas en la ofensiva con su mejor receptor Drake London fuera por una lesión de rodilla.

Se espera que Atlanta continúe apoyándose fuertemente en su dinámico dúo de backfield de Bijan Robinson y Tyler Allgeier para agotar el reloj, controlar el ritmo y darse una verdadera oportunidad de romper su racha en la Semana 12.

Tendrán que hacerlo también con un cambio en el centro. Michael Penix Jr. está fuera con una lesión de rodilla, lo que empuja al veterano Kirk Cousins de nuevo al rol de titular.

Informe de Lesiones de los Falcons: Tyrone Wheatley Jr. – reserva de lesionados, Josh Woods – cuestionable, Mike Hughes – cuestionable, Zach Harrison – cuestionable, Leonard Floyd – cuestionable, Matthew Bergeron – cuestionable, Dee Alford – cuestionable, Michael Penix Jr. – reserva de lesionados, Drake London – dudoso.

Ver y transmitir en vivo Saints vs Falcons en EE. UU.

Los New Orleans Saints se enfrentan a los Atlanta Falcons en la semana 12 de la temporada 2025 de la NFL y se transmitirá en vivo a nivel nacional por FOX. Los aficionados pueden seguir la cobertura enFubo (¡Prueba gratis hoy!).

Ver y transmitir en vivo Saints vs Falcons en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 encuentros de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte al tanto durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Saints vs Falcons

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con la entrada comenzando en $386. A partir de ahí, los precios suben por niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, alcanzando un máximo de $10,406 para los mejores asientos en el estadio.

Fútbol Fantasy: Saints vs Falcons

Antes del descanso, Tyler Shough salió del campo luciendo como un mariscal de campo que podría estar realmente mejorando. Terminó como el QB11 en ese enfrentamiento con Carolina, obteniendo 19.0 puntos de fantasía gracias a un desempeño de 19 de 27 (70.4%) y un nítido promedio de 10.4 yardas por intento con dos touchdowns. No está mal para solo su segunda titularidad en su carrera, y fuera de casa, nada menos.

El plan era obvio: mantenerlo erguido, darle un bolsillo limpio y dejarlo operar. Esa es la única preocupación persistente si vas a usar a Shough como QB2 esta semana, pero la base está ahí para un optimismo cauteloso.

Alvin Kamara entra en la Semana 12 como el tipo de RB2 que comienzas sin sentirte emocionado al respecto; la carga de trabajo es constante y el enfrentamiento con Atlanta es perfectamente aceptable. Pero las señales de advertencia son difíciles de ignorar: un backfield de Nuevo Orleans lleno, la reciente caída en eficiencia de Kamara y el hecho de que ha estado limitado en los entrenamientos. Sigue siendo jugable, pero el brillo no está del todo allí.

Por el lado positivo, Chris Olave parece estar bien. Su problema de tobillo no se considera un retroceso, y participó plenamente en la práctica del miércoles. Está asegurado para jugar el domingo y se perfila como una fuerte opción PPR contra los Falcons, especialmente con su cuota de objetivos sin probabilidades de cambiar.

Mientras tanto, los Falcons han vuelto a Kirk Cousins, quien será su hombre el resto del camino después de que Michael Penix ingresara a la reserva de lesionados con un problema de rodilla. Pero los primeros resultados han sido difíciles. Cousins tuvo un 6 de 14 para solo 48 yardas (3.4 Y/A) después de ingresar al juego de la semana pasada, y cuando fue titular por última vez, la Semana 8 contra Miami, terminó como QB22 con solo 173 yardas y sin anotaciones.

El cierre de la temporada pasada con Atlanta no fue mucho más bonito, con Cousins finalizando como QB17, QB28, QB33, QB23 y QB28. Sin Drake London para apuntalar este ataque aéreo, y con cero potencial de carrera a su nombre, Cousins es estrictamente una opción de emergencia en ligas de 2QB hasta que demuestre lo contrario.

Pero si buscas poder estelar en Atlanta, no busques más allá de Bijan Robinson. La recuperación no solo fue real; fue enfática. Después de recibir críticas por perder trabajo en la línea de gol frente a Tyler Allgeier, Robinson explotó con 143 yardas y dos touchdowns, incluyendo una crucial zambullida de una yarda que acalló rápidamente a los críticos. Sí, Allgeier también anotó, pero Bijan recuperó el protagonismo y recordó a todos que es el jugador más dinámico de esta ofensiva.

Predicciones del Partido Saints vs Falcons

Este enfrentamiento se perfila como uno de los verdaderos llamados 50–50 en la lista de la Semana 12. Con los New Orleans Saints recibiendo a los Atlanta Falcons dentro de un ruidoso y animado Caesars Superdome, la atmósfera de local por sí sola inclina las cosas ligeramente a favor de los Saints. Su defensa también ha estado mostrando mejoría en las últimas semanas, lo que añade otra complicación a la ecuación.

Atlanta, sin embargo, podría alinear a Kirk Cousins como mariscal de campo si Michael Penix Jr. no puede jugar, y esa incertidumbre solo complica más las cosas. Los Falcons aún tienen suficiente talento para mantenerse competitivos, después de todo, llevaron a los Colts al tiempo extra y cayeron apenas por un punto contra los Patriots, pero este partido podría inclinarse realmente en cualquier dirección.

Si Drake London permanece ausente debido a su problema de rodilla, la ventaja se inclina hacia New Orleans. En ese escenario, se proyecta que los Saints salgan victoriosos, 23–17.

Cuotas de Apuestas Saints vs Falcons

Spread

Falcons +1.5 (-105)

Saints -1.5 (-115)

Línea de Dinero

Falcons: +110

Saints: -130

Total

39.5 (Más de -108/Menos de -112)