New England Patriots vs Buffalo Bills: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Recientemente descansados, los New England Patriots se preparan para un choque de peso en la AFC Este al recibir a los Buffalo Bills en su ciudad.

New England ha estado en una racha impresionante, con 10 victorias consecutivas tras un complicado inicio de 1-2, mientras que Buffalo llega a Foxborough con el impulso de una emocionante victoria de remontada sobre Cincinnati que los llevó a un récord de 9-4.

Ahora la pregunta queda en el aire: ¿podrán los Patriots mantener el buen momento, prolongar su racha a 11 seguidas y cerrar una barrida de la temporada sobre sus rivales divisionales?

Hora de inicio del partido New England Patriots vs Buffalo Bills

Los New England Patriots y los Buffalo Bills juegan el domingo 14 de diciembre de 2025 en el estadio Gillette en Foxborough, Massachusetts, en la semana 15 del calendario de la NFL, con el inicio programado para la 1:00 pm ET.

Noticias del equipo New England Patriots

Drake Maye llega al enfrentamiento con Buffalo liderando la NFL con un impresionante 71.5% de porcentaje de pases completados. Para poner eso en perspectiva, el estándar de oro en New England, el 68.9% de Tom Brady en su icónica campaña de 2007, está al alcance. Brady también fue el último pasador de los Patriots en liderar la liga en porcentaje de completación, haciéndolo ese mismo año. Si Maye mantiene su ritmo actual, sería la séptima mejor marca de una sola temporada en la historia de la liga.

Maye también entra en la semana en segundo lugar en la NFL en yardas por pase, solo detrás de Dak Prescott, quien acumula 3,647 en comparación con las 3,412 de Maye. Con 23 touchdowns ya en el tablero, Maye necesita solo dos más contra los Bills para convertirse en el vigésimo mariscal de campo de los Patriots en alcanzar el hito de 25 touchdowns en una temporada.

En la posición de ala cerrada, Hunter Henry ha tenido uno de sus mejores años. Sus 610 yardas por recepción lo colocan en segundo lugar en el equipo, y necesita solo 65 más el domingo para establecer un nuevo récord personal, superando su mejor marca anterior de 674 establecida la temporada pasada.

Informe de lesiones de los Patriots: Jared Wilson – fuera, Brenden Schooler – fuera

Noticias del equipo Buffalo Bills

En el lado de Buffalo, Josh Allen estuvo en pleno control contra Cincinnati, completando 22 de 28 pases (78.6%) para 251 yardas y tres anotaciones. Añadió otras 78 yardas y un touchdown por tierra, recordando a todos por qué es uno de los mejores mariscales de campo con doble amenaza de la liga.

Perdiendo 14–3 en el segundo cuarto, enfrentando un cuarto intento y cuatro en la yarda 11 de los Bengals, Allen lanzó una de las jugadas emblemáticas del fin de semana, pasando el balón entre dos defensores a Khalil Shakir para un touchdown crucial. Allen ahora se sitúa segundo en la liga con 34 touchdowns totales y continúa reescribiendo los libros de récords. Con su actuación del domingo, se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en registrar tres temporadas consecutivas con al menos 20 touchdowns por pase y 10 touchdowns por carrera.

Mientras tanto, la defensa de Nueva Inglaterra ha sido uno de los grupos más duros de la liga en todos los aspectos, particularmente contra la carrera. Eso podría significar problemas para el caballo de batalla de Buffalo, James Cook, quien entra al enfrentamiento como el segundo mejor corredor de la NFL con 1,308 yardas, solo detrás de las 1,356 de Jonathan Taylor.

Informe de Lesiones de los Bills: Cole Bishop – cuestionable, Ed Oliver – fuera

Ver y transmitir en vivo Patriots vs Bills en EE. UU.

El partido de Patriots vs Bills en la Semana 15 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo exclusivamente por FOX. Los fanáticos en los mercados locales aún podrán ver la cobertura en Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se revelarán más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que estén atentos a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Patriots vs Bills en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados con la acción,NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de la temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Patriots vs Bills

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para conocer el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Patriots vs Bills Fantasy Football

Drake Maye mantuvo su campaña MVP bajo las luces de primetime el lunes. La sensación novata destrozó a los Giants por casi 300 yardas aéreas, lanzó un par de touchdowns y llevó a New England a una victoria sin estrés, llevando a los Patriots a un impresionante marcador de 11-2. Ha estado jugando como uno de los mejores mariscales de campo de la liga durante todo el año, y no hay razón para esperar que ese ritmo disminuya a medida que la temporada regular se acerca a su fin.

Afortunadamente, las extrañas semanas de descanso de la Semana 14 han quedado atrás, y todos están de vuelta para la Semana 15, incluido el novato electrizante TreVeyon Henderson. Entra al fin de semana con una racha de cuatro juegos con más de 60 yardas por tierra y ha anotado cinco touchdowns durante ese período. Aunque el regreso de Rhamondre Stevenson le quitó algunos toques, Henderson sigue siendo una pieza clave de esta ofensiva. Y con un enfrentamiento divisional crucial contra Buffalo en el horizonte, tiene una oportunidad de ensueño.

Los Bills pudieron contener a Chase Brown la semana pasada, pero en general han sido una de las unidades más débiles de la liga contra los corredores de fantasía, permitiendo la novena mayor cantidad de puntos a la posición. Incluso con una carga de trabajo compartida, Henderson se perfila como una fuerte opción de RB esta semana.

New England manejó a los Giants con facilidad, pero Stefon Diggs fue en su mayoría un espectador. Solo consiguió 26 yardas en tres atrapadas, su segunda salida consecutiva con menos de 30 yardas. La volatilidad probablemente continuará, aunque su techo semanal sigue siendo atractivo para los mánagers de fantasía dispuestos a arriesgarse.

En el otro lado, Josh Allen una vez más puso a los Bills sobre sus hombros. No solo lanzó tres touchdowns, sino que también corrió contra Cincinnati para 78 yardas y otro touchdown, llevando a Buffalo a una gran victoria para sus esperanzas de postemporada. Está consolidado como un mariscal de campo QB1 de primer nivel el resto del camino.

James Cook viene de su cuarta actuación consecutiva de 100 yardas y ha sido nada menos que brillante esta temporada. ¿El único problema? Un enfrentamiento con una defensa de New England que ha sofocado los ataques terrestres durante todo el año.

Khalil Shakir no vio mucho volumen, pero rescató su día de fantasía con una atrapada de destaque en una cobertura cerrada en el pase de cuarta oportunidad de Allen. Sigue en la conversación como WR3 hacia adelante.

Predicciones del Juego Patriots vs Bills

La victoria anterior de Nueva Inglaterra sobre Buffalo dependió en gran medida de forzar pérdidas de balón clave, pero unos meses después, se siente menos como una casualidad y más como una reflexión de dónde están ambos equipos. En este momento, los Patriots simplemente parecen ser el equipo más fuerte y completo.

La defensa de Nueva Inglaterra está mucho mejor equipada para contener el juego terrestre de Buffalo esta vez, y Drake Maye tiene la aplomo y el poder ofensivo para aprovechar incluso las más pequeñas grietas en la secundaria de los Bills. Este enfrentamiento debería ofrecer toda la intensidad que esperarías de un clásico choque de la AFC Este, pero al final, los Patriots tienen las herramientas y el impulso para completar la barrida de la temporada.

Probabilidades de Apuestas: Patriots vs Bills

Diferencia de puntos

Bills -1.5 (+100)

Patriots +1.5 (-120)

Línea de dinero

Bills: -115

Patriots: -105

Total

50.5 (Más de -110/Menos de -110)