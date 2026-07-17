Neville responde con dureza a Romero: «Debería abrazar a Messi todos los días»

Gary Neville, leyenda del Manchester United, reafirmó sus críticas a la pareja defensiva de Argentina y destacó que Lionel Messi los salva de sus errores.

Así respondió a las críticas que recibió de Cristian Romero tras la clasificación de la Albiceleste a la final del Mundial 2026.

Según el diario español «Marca», la réplica de Romero tras eliminar a Inglaterra avivó la polémica.

Poco después de que el defensa argentino le respondiera con un contundente «Espero que, cuando me retire, no sea tan tonto», Neville replicó sin cambiar su postura.

Reiteró sus palabras, sin disculparse ni moderar el tono, y ratificó el análisis que ya había expuesto antes de la semifinal contra Inglaterra.

“Sé de lo que hablo cuando veo a un jugador”, añadió, insistiendo en que la pareja de centrales alterna brillantes momentos con actuaciones impredecibles.

Recordó que Argentina encajó seis goles en la fase eliminatoria y añadió: «¿Y si no tuvieran a Lionel Messi al frente? Estos dos se apoyan en él cada minuto. Porque, en realidad, es él quien los salva tras encajar dos goles contra Egipto, dos contra Cabo Verde, uno contra Suiza y otro contra Inglaterra».

Para el analista inglés, Messi ha disimulado muchos de los errores defensivos que, en su opinión, los centrales siguen cometiendo.

Eso sí, aclaró que nunca dudó de su talento: «También dije que son impresionantes. Son una fuerza de la naturaleza. Ganarán todos los balones divididos y tienen una personalidad excepcional».

Sin embargo, añadió: «Cometen muchos errores y pasan de lo más alto a lo más bajo de forma extraña».

Añadió que el buen nivel de Cristian Romero en este Mundial no cambia su opinión y recordó su rendimiento la pasada Premier League para respaldar su crítica.

Y añadió: «Jugó en un equipo que estuvo a punto de descender y encajó 65 goles. Creo que sé de lo que hablo cuando veo a un jugador».

Concluyó: «Romero aún es joven y no es un defensa experimentado. Si no fuera por Messi, hablaríamos más de ellos. Anoche vimos pura genialidad».