Néstor Araujo no le cierra las puertas al América

El defensor mexicano no descartó la idea de vestir la camiseta Azulcrema si regresa a la Liga MX.

La primer temporada de Néstor Araujo en la Liga de fue bastante complicada. Aunque se destacó como uno de los mejores elementos del de Vigo, el equipo del defensor mexicano estuvo lejos de las expectativas generadas, cambiando de técnico en tres ocasiones.

Su continuidad para el próximo campeonato en el equipo Celeste no está asegurada, comenzando a sonar rumores que lo colocan en la órbita del América, club que se especula que estaría interesado en hacerse con sus servicios.

En entrevista con Mauricio Ymay para ESPN, Néstor no afirmó ni negó la versión, dejando algunos puntos que dan para especular. "Suenan muchas cosas siempre, pero no me he querido desconcentrar. Suenan cosas pero no quieres ver nada, ni quieres creer nada. No te puedes cerrar las puertas", afirmó.

Durante los últimos meses, distintos zagueros como Carlos Salcedo o Pollo Briseño han decidido abandonar la aventura europea y regresar a la . ¿Seguirá el ex-Santos la tendencia de sus compatriotas o se mantendrá en el Viejo Continente?

"No te puedes cerrar las puertas en ningún lado" 🗣



Néstor Araujo habla de su presente en el Celta de Vigo y de un posible regreso a 🇲🇽 😮



VIDEO https://t.co/1YzEMpEwt1

— Futbol Picante (@futpicante) May 23, 2019