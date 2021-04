Coudet, clave en la continuidad de Néstor Araujo en el Celta

Aunque el club contempla la salida del central mexicano, lo cierto es que el exSantos Laguna es uno de los hombres de confianza del DT argentino.

No era una temporada más para Néstor Araujo. Luego de dos años medianamente aceptables en Balaídos, el central mexicano tenía la obligación de hacer algo importante con el Celta de Vigo y de esa manera convencer a la directiva de que es el comandante que tanto necesitan para la reconstrucción de una defensa en serios problemas.

A falta de cinco jornadas para el final de la temporada en España, los objetivos de Araujo no fueron cumplidos. Su nivel no estuvo muy por encima del promedio y las lesiones lo castigaron en momentos clave de La Liga, lo cual hizo más pesada la carga de otros detalles como el no tener pasaporte europeo o su alto valor en el mercado de pases.

Sin embargo, no todo ha sido negativo para el exSantos Laguna. Y es que Néstor Alejandro cuenta con un director técnico que nunca ha puesto en duda su capacidad para brillar en el Celta de Vigo. Eso es lo que siempre ha expresado Eduardo Coudet, quien lo conoce bien tras enfrentarlo en la Liga MX cuando dirigía a los Xolos de Tijuana.

"Es un jugador importante para nosotros. Inicie o no, es una herramienta en el juego aéreo, que el rival lo tiene. Si no inicia, nos puede dar una mano en otro momento del juego, esa es la idea", dijo Coudet en la previa del compromiso contra el Huesca, destacando el valor que tiene el mexicano en la ejecución de su propuesta en el campo.

Pero las palabras del Chacho no se las ha llevado el viento, ni mucho menos. Los números demuestran que Araujo es un hombre de confianza para Coudet, disputando un total de 29 partidos en lo que va de campeonato y siendo parte de las rotaciones en la pareja de centrales, compitiendo por un puesto con Joseph Aidoo y Jeison Murillo.

No obstante, la realidad del Celta de Vigo sugiere cambios urgentes en esa zona. El equipo ha sacado el balón del fondo de las redes en 51 oportunidades, siendo el segundo más goleado de La Liga. Es por eso que el club contempla la salida de Araujo, buscando recuperar los 7 millones de euros que invirtieron en él hace tres temporadas.

Aunque su venta parece decidida por la situación financiera del club, la posible continuidad de Coudet podría cambiar las cosas. Al argentino le queda un año de contrato y cumplió el objetivo de la permanencia, algo que juega a favor de su continuidad y por ende de la de Araujo, cuyo futuro ya no depende tanto de lo que haga en el campo.